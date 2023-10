„Nem megfelelő minőségű a munka”

Korábban megírtuk, hogy Taba Benő miskolci építész a Facebookon publikált, képekkel illusztrált bejegyzésén, erős kritikákkal illette a már félig kész lépcsősorok kivitelezési minőségét. Ezért zárták le korábban újra a Centrum irányából a lejáratot és megkezdődött a méricskélés, farigcsálás, mert - úgy tűnt - az építész kritikái jogosak voltak.

Akkor Mokrai Mihály portáluknak elismerte a hibát. „Bejártuk a vitatott lépcsőket, és mi is láttuk, hogy nem megfelelő minőségű a munka, a kivitelező azzal magyarázta, hogy elcsúszott a betonozásnál a lépcső zsaluzása” – ismertette. Hozzátette: a kivitelező megkezdte a munka korrigálását, ami azt jelenti, hogy visszabontják a hibás szakaszokat. „A gránit burkolatot az egyenetlen szakaszokra nem is lehetett volna rendesen felhelyzeni” – mondta. Akkor arról is beszélt, hogy azért kellett lezárni az aluljárót, mert a kivitelező azt külön kérte.