Hatodik napja tart a háború Izraelben. Leitner Richard kint él családjával már tizenöt éve, ez az ötödik háború, amit átélnek. „A házban, ahol lakunk, minden lakásnak van egy óvószobája, ahova bemegyünk, ha légiriadót hallunk. Ez vasbeton szerkezetű, vasfüggöny húzható el az ablakon, hogy megvédjen a repeszektől is, ha robbanás történik. Sőt, ha a ház összeomlik, ez akkor is egyben marad. Mi a negyediken lakunk, az épületnek a közepén. A légkondicionált helyiségben van szellőző, hetvenkét órára élelmiszer, innivaló és ruhanemű is” – magyarázta az Észak-Magyarország és a Boon.hu megkeresésére a családfő, majd hozzátette, a szolgáltatásokban a háború első napján volt akadozás, de azóta minden rendben működik, van áram, víz és internet is.

Hazafelé úton látták, füstöl a városuk

Az első rakéták becsapódását még a lakásukban hallották. „Éppen a repülőtérre indultunk, hogy szülővárosunkba, Miskolcra menjünk családunkhoz megünnepelni 13 éves fiunk születésnapját (másik gyermekük 11 éves). Hallottuk a légiriadót, ami egy idő után elcsendesedett. Mire leértünk a kocsihoz a parton, két újabb rakéta érte a települést. Az utcából már úgy jöttünk ki, hogy robbanások voltak. A negyven perces út most másfél órás lett, mert többször meg kellett állnunk a fennakadások miatt, hallottuk a rakéták csattanásait. A repülőtéren becsekkoltunk, már az autóbusz kivitt minket a géphez, mikor szóltak, hogy törölték a járatunkat, forduljunk vissza, és menjünk haza. Mindez fél órával a repülőgép indulása előtt volt – ismertette Leitner Richard, aki úgy fogalmazott, a hazafelé út is „kalandos” volt. – Askelón felé közeledve az autópályán több városból is láttunk gomolygó füstöt az ég felé szállni, ugyanezt tapasztaltuk lakóvárosunknál is. A katonák gépfegyverrel állnak az utcákon."

Csak az internettől óvják gyermekeiket

A háború első napján hisztéria tört ki, az emberek felvásárolták az élelmiszereket, nem volt tej, kenyér és tojás a boltokban. „Mostanra azonban már rendeződni látszik ez is. Sikeresen feltöltötték a polcokat – mondta, majd hozzátette, lélekben fel vannak készülve a háborúkra, hiszen már az ötödiket élik meg kint. – Gyermekeink ebben nőttek fel. Egyedül az internettől kell óvnunk a lelküket, hiszen oda olyan tartalmak is felkerülnek, ami még nekünk, felnőtteknek is megrázó" – mondta Leitner Richard, utalva ezzel arra, hogy lefejezett csecsemőket is bemutattak. A családfő hozzátette, míg telefonon beszélgettünk, ezen idő alatt is lőttek kint, az utcán.

