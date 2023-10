Sötét zsákokba dugták kezüket a gyerekek, arcukon undor jele látszott, mégsem tágítottak a helyszínről. Ez is a rendezvény része volt, úgynevezett bátorságpróba. Minden programelem arra épült, hogy ijesztő legyen, hiszen a halloween a holtak szellemeinek visszatérése.

Veress Tamás gyűjteményi vezető elmondta, nem kifejezetten az angolszász ünnepre szeretnék felhívni a figyelmet. "Minden apropót megragadunk arra, hogy a Miskolci Állatkertet népszerűsítsük. Szeretünk a megszokottól eltérő programot nyújtani látogatóinknak: az esti sötét erdő pedig egyébként is különleges hangulatú. Ezt az eseményt körülbelül egy évtizede tartjuk meg. Évről évre egyre többen jönnek rá, ível fel a népszerűsége a programnak. Most előreláthatóan rekordot nem fogunk dönteni az eső miatt, pedig már napok óta nagy az érdeklődés iránta, mint minden rendezvényünk iránt. Szokott lenni nálunk állatok, fák, madarak világnapja, augusztus 20-án az intézmény fennállásának évfordulóját ünnepeljük minden évben, augusztus végén pedig az állatkertek éjszakáját. Következő alkalommal december első két hétvégéjén tartunk ilyen nagy szabású programot, amikor is már a Mikulás jön el hozzánk. De erről majd minden információ olvasható lesz a Facebook-oldalunkon is" – mondta Veress Tamás.

Folyamatosan fejlődő program

A nyolcvanas évek gyermekeinek elegendő volt, ha megnézhették az állatokat a ketrecekben, mára már sokat fejlődött a világ, így az intézmények is: csábítóbb küllemmel rendelkeznek és számtalan programmal hívják fel magukra a figyelmet, ráadásul egyre izgalmasabb időtöltést kínálnak a látogatóknak. Ma már a látványetetések közben az állatgondozók ismeretterjesztő előadásokat tartanak az éppen látható állatokról.

Moldován Mónika családdal érkezett a Miskolci Állatkertbe, tizenhárom és tízéves kislányát hozta el. "Budapesten élünk, és akkor szoktunk ellátogatni a Vadasparkba, amikor hazajövünk a családomhoz. Nagyon élvezik, de nem is csodálom, hiszen az esti állatkert egyedi miliőjű, ilyen programon még nem voltunk. Sok állatkertet végignéztünk már más városokban, de a miskolcinak nagyon barátságos a természetközelsége" – nyilatkozta az édesanya.

A helyszínre az MVK Zoo-járata közlekedett, ügyes kezek faragta töklámpások adtak fényt a fáklyák mellett, volt arcfestés, állatsimogató, végül tűzzsonglőrök előadása.