A jelenlévőket Tóth Balázs polgármester köszöntötte külön örömként értékelve, hogy a város szülötteként állítja ki különlegességeit Kertész Attila fotóművész a jubileumi év újabb állomásaként. Az alkotó évek óta foglalkozik gyógyító mandalákkal, 2020-ban pedig egy egyedi, igazi kuriózumként értékelhető mandalaverzumot is megépített, amit a gondolattól a realitásig vezényelt. A mandalák készítése is egy különleges, maga is meditatív út.

Gondolnánk-e vajon, hogy például a természetben, egy virágról, egy fáról vagy például egy építészeti elemről készült felvétel szolgál alapul? A fotóművésznek így bőven van értékes alapanyaga. Ő maga vezette be a kiállításmegnyitó résztvevőit ebbe a különleges, spirituális világba, ami valamiként ott lakozik mindannyiunk lelkületében. A nyékládházi tárlat október 31-éig tekinthető meg a művelődési házban.