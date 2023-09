Kiss Gabriella a Népművészet Ifjú Mestere, miskolci ékszerkészítő. A népművészet táncosként ragadta meg, mikor a kicsit kopott viseletükhöz ékszereket kezdtek készíteni, akkor talált rá a gyöngyfűzésre. Ez az 1990-es években kezdődött, azóta gyűjti, keresi a hagyományos mintákat, múzeumokban, archív fotókról, de modern ékszereket is szívesen készít. Tudását, munkáját már többféle módon is elismerték, legutóbb egy Király Zsiga-díjjal a Mesterségek Ünnepén.

A Kötelék című podcast vendégeként Gabriella arról is beszélt, hogy mennyire fontos a gyerekeknek továbbadni a népi hagyományok tiszteletét, a népi kultúra szeretetét. Kiderül az is, hogy Kalotaszegre táncosként ment először, de az ott látott gyöngyből készült szépségek teljesen rabul ejtették. A magyar nyelvterület egyetlen tájegysége sem használja ilyen mennyiségben a gyöngyöt. Gabriella szakmája hidrogeológus mérnök, megtudhatjuk, hogy ez a szakma nem is esik távol a gyöngyfűzéstől, mert ugyanúgy rendszerben – kockásan - kell gondolkozni.

Várja Önöket a szerkesztő-műsorvezető Nagy-Hankó Kriszta.

Még több podcast a boon.hu oldalán itt!