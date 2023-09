Új falubuszt kapott Háromhuta, amelyre a Magyar Falu program keretében pályázott a zempléni település. A járművet dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő adta át Verbovszki Károly polgármesternek. A településvezető lapunknak elmondta: a falugondnoki jármű nagyon hasznos a három településrészből részből álló, körülbelül száz lelkes falu lakói számára. Azzal szállítják az időseket szakorvosi rendelésekre, szerzik be számukra a gyógyszereket, kulturális és egyházi alkalmakra tudnak így eljutni, de más szociális tevékenységre is jól tudják alkalmazni. A gyerekeket ugyancsak a falubusszal viszik iskolába – foglalta össze a polgármester. Az előző kisbuszt is nagyon jól kihasználták – emelte ki.

Verbovszki Károly mindezeken túl beszélt arról is, hogy egy úgynevezett TOP-os pályázatnak köszönhetően a településen átfutó patakmedret is sikerült rendbe tenniük. Éppen az erdei iskola mögött történtek az építési munkálatok, ugyanis a vízfolyás már megbontotta a talajt, így a környékbeli közintézményeket, lakóházakat és a főutcát is veszélyeztette. A beruházás eredményeként a veszély elhárult, a probléma megoldódott – közölte.