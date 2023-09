Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat nevében köszöntötte a résztvevőket.

„Jó minden olyan fejlesztés, ami a helyi gyermekeknek kedvez. Vezetői dinamikus fejlődési pályán tartják Szikszót, és ezzel vármegyénk is nyer. Idén kétszáz futballpályányi ipari parkot alakítottunk ki, több mint hatezer munkahely megtartásához járultunk hozzá. Fontos számunkra, hogy itt tartsuk a helyi lakosokat, ehhez azonban fejlesztenünk kell gazdaságunkat, intézményeinket és környezetünket is. Minden fejlesztés újabb munkahelyeket teremt. Egy bölcsőde alapkőletétele azt jelenti, hogy élnek itt családok" – mondta a vármegyei önkormányzat elnöke, majd hozzátette, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat a 2014-től 2020-ig tartó időszak projektjei kapcsán 15,5 milliárd forintot költött óvodai és bölcsődei fejlesztésekre mintegy száz településen a helyi önkormányzatokkal együtt.

„A jövőt építi, aki bölcsődét épít"

Dr. Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, a térség országgyűlési képviselője elmondta, helyi szakember tervezte a bölcsőde épületét.

„Szikszó legnagyobb ereje a közösség. Ezért is különösen igaz a településre a dinamikus fejlődés, ami azt jelenti, hogy ez az egyik legjobban fejlődő város a térségben. Itt volt az ideje, hogy új bölcsődeépületet kapjon, mert jelenleg egy bölcsődei csoportja van, amibe tizenkét gyermek jár. 2010 óta családpolitikai fordulat állt be, így Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében ötször annyi településen van bölcsőde, mint 2010-ben volt. Ez azt jelenti, most száznégy községben 3.560 férőhely van a bölcsődés gyermekek számára. Más településeken is azt tapasztaltam, hogy az újonnan kialakított bölcsődei csoportokat nagyon gyorsan feltöltötték és később bővítették is. Bölcsődéket építeni azt jelenti, a jövőt építjük" – zárta gondolatait a képviselő. A projektre Szikszó több mint 328 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott, amiből mintegy 69 millió hazai költségvetési forrás. Az ünnepi beszédek után a politikusok közösen tették helyére az alapkövet a Mihály úti bölcsődében, ahol két csoportszobát alakítanak majd ki.