Csütörtökön a kezdetben borongós, majd esős idő tartotta távol a látogatókat a vásártól, pénteken viszont már a napsütésben, valószínűleg a hétvégére is készülve többen nézelődtek és vásároltak is a helyszínen.

Így tett Nagy Elvira is, aki elmondása szerint először csak felméri a terepet, a kínálatot és nézelődik, ezt követően fog majd csak vásárolni.

„Nekem most elsősorban savanyúságra van szükségem, mit szívesebben veszek így első kézből, de olyan sok szép gyümölcs, és zöldség sorakozik mindenhol és a olyan gusztusos tálalásban, vonzó dekoráció között, hogy azokon is gondolkodom. És a süteményeimbe, vagy csak egyszerűen egy szelet vajas kenyérhez, kalácshoz imádom a finom lekvárokat, amiből bőven van kínálat. De séta közben még levendulával megtöltött kis zsákokat is láttam, amiből ugyancsak fogok beszerezni, ajándékozni és a ruhák közé a szekrénybe, hogy mindig jó illatúak legyenek és a molyok ellen is jó ”- mondta.

Cigánd faházánál

Oláh Krisztián polgármesterrel beszélgettünk ottjártunkkor. Elmondása szerint Cigánd mindig örömmel vesz részt a kiállításon, és örömmel jönnek, mert ez egy ingyenreklám a település számára.

„Eddig minden alkalommal, minden évben itt voltunk, sőt a múlt héten Budapesten az országos rendezvényen is részt vettünk, mert olyan megtiszteltetést ért minket, hogy meghívást kaptunk és megmutathattuk magunkat a fővárosban is” – mondta. Majd hozzátette, „általában az éppen futó programjainkat igyekszünk bemutatni ilyenkor, de amire nagyon büszkék vagyunk azok a savanyítóüzem termékei és újdonságaink a varrodánk és a bútorgyárunk termékei. Ezeket hoztuk el és az első visszajelzések teljesen pozitívak”.

A polgármester elmondta, ugyanúgy, ahogy máshol a közfoglalkoztatásban dolgozók létszáma csökkenő tendenciát mutat, most már csak 120-130 emberrel dolgoznak. Összehasonlításként említette, hogy például 2016-2017-ben 260-an dolgoztak a közfoglalkoztatásban a településen. Oláh Krisztián hangsúlyozta, „folyamatosan keressük az új piacokat és rengeteget lehet tanulni a többi kiállítótól egy ilyen kiállításon, tehát tapasztalatcserének is kiváló a rendezvény”.

Cigánd polgármestere úgy gondolja, hogy amit lehetett, kihoztak a közfoglakoztatási program kínálta keretekből és a célt, hogy a közfoglalkoztatás csak egy ugródeszka legyen az elsődleges munkaerőpiacra is elérték. „Új programokban már nem gondolkodunk, a meglévőeket igyekszünk gondozni – tette hozzá Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere.

Hasonló a helyzet Arnóton

Üveges István, Arnót polgármestere arról számolt be, hogy a kezdeti létszám náluk is csökkent, a 100-120 fős közfoglalkoztatási létszám leapadt 30-35 főre, ezért csak egy szerény kínálattal tudtak kijönni a VII. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárra, leginkább a lakodalmas kaláccsal kedveskednek a nézelődőknek, mely a lakodalmi kultúra megőrzését szolgálja és amely a megyei értéktárba is bekerült. Üveges István szerint ez egy kiváló alkalom a szakmai tapasztalatszerzésre és cserére.

„Reggel végigsétáltam, és örömmel láttam, ugyanakkor el is csodálkoztam, hogy milyen szép és bőséges kínálattal készültek a települések” – mondta. „Minél távolabbi a település a vármegyeszékhelytől, annál inkább erősödik a mezőgazdasági termékek sora”- tette hozzá.

Arnót polgármestere azt is hangsúlyozta „végiggondoltam, hogy hány száz termék lehet a vásáron, de még csak megsaccolni sem tudom, nagyon bőséges a kínálat és nagyon jó kezdeményezésnek tartom.

Üveges István arra is rámutatott, hogy településeknél a település üzemeltetés van fókuszban a közmunka programon belül, ami hatalmas segítséget jelent az önkormányzatoknak.