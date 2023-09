Viharosan indult a vasárnap reggel, joggal aggódtak azok, akik – akár árusként, akár vásárlóként – betervezték a hagyományos Miskolci Régiségvásár meglátogatását, hiszen úgy tűnt a múlthavi fiaskó megismétlődhet – elmarad a szokásos méretű kirakodás. Azonban az égiek meghallhatták a fohászt és kis csúszással beindult a verkli, mindenki kipakolta portékáját és elkezdtek „szivárogni” a kuncsaftok is. Összességében a szokásos látogatottságot tapasztalhattuk, talán akik csak sétálni szoktak kijönni most nem indultak el, mert délutánra is esőt ígért a meteorológia.

István egy remek képkerettel a hóna alatt vette hazafelé az irányt, nem árulta el mennyiért szerezte be, és az apró karcokra vonatkozó figyelemfelhívásunkra is így reagált: patina.

Benjámin most kezdi az iskolát. A tanévindító izgalmakat egy kis vásározással igyekezett tompítani nagymamája. Egyébként rendszeresen járnak, és ahogy máskor, ez alkalommal is szép darabokkal bővült a lego gyűjtemény.

Emma néni barátnőjével rendszeres látogatói a vásároknak, maguk is szép gyűjteménnyel rendelkeznek régi használati tárgyakból, kerámiákból. Az idők során összegyűlt tárgyaktól semmiképp se válnának meg, inkább csak tesztelik az árusoknál mennyit érhet a készletük – árulják el.

Méret és fazon

Péter és családja határozott céllal érkezik, bár tudják az arany szabályt: turkálóba, kirakodó vásárra tilos így menni. Azért bíznak benne, hogy a korábban vásárolt antik étkészletet újabb darabokkal sikerül kiegészíteni. Azt is tervezték, hogy a legutóbbi alkalomkor vett sportcipőhöz hasonlót találnak, bár ehhez már kisebb csoda kell, hogy a méret, fazon is stimmeljen – ismerik el.

Összességében zavartalanul telt a vásári nap így vevő és eladó – na és a bámészkodók is – jóleső fáradtsággal mehettek haza elfogyasztani a vasárnapi ebédet.