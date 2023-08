A kormány döntése értelmében augusztus 1-jétől december 31-ig korlátlanul van lehetőségünk Szép-kártyánkkal fizetni hidegélelmiszerért a boltokban is. Az első tapasztalatokról kérdeztük az egyik hazai lánc vezérigazgatóját.

Tóth László érdeklődésünkre friss adatokkal szolgált (szerda estével bezárólag könyvelték el péntekig a tranzakciókat – a szerző). Elmondta, a számokat nézve megindultak a szépkártyás-vásárlások, ismerik az újítást és ki is használják azt a vásárlók.

„A forgalom 3-4 százalékát teszik ki ezek a tranzakciók, bátrabban költekeznek az emberek, és a forgalmunk is bővült ezáltal. Alapélelmiszerekre költik, és a hétvégeken még többen vásárolnak” – összegzett az Unio-Coop Zrt. vezérigazgatója.

Örülnek neki

Hozzátette, bár jósolni nem szeretne egy esetleges további növekedést illetően, bízik benne. Emellett közeleg az iskolakezdés is, így az üdülések nagy részén – szállásokra, éttermekre ott is tudják használni a kártyát – a családok már túl vannak. „Örülnénk persze, ha a jövő év elejétől is így maradna a rendszer” – árulta el Tóth László. Ez azonban összetett kérdés, mivel szociálpolitikai döntés volt a kormány részéről, de a szálláshelyek, éttermek lobbijával is számolni kell, melyek egyelőre némileg vesztettek a Szép-kártya felhasználhatóságának bővítésén.

Önkiszolgáló kasszáknál (még) nem

A Lidl honlapján közölte, élelemvásárlásra náluk is használhatják a három bank által kibocsátott Szép-kártyájukat a vásárlók, azonban nem áll módunkban elfogadni azokat alkoholos italok és nem élelmiszertermékek (például tartós fogyasztási cikkek, textíliák, tisztító- és mosószerek, kozmetikumok, újságok, papíráru, ajándékkártya) esetében. Kérik, hogy ezeket a termékeket fizetésnél válasszák külön, megkönnyítve ezzel a kasszázási folyamatot, majd azokat bankkártyával vagy készpénzzel fizessék ki. A német diszkontáruház-lánc weboldalán arra is felhívta a vevők figyelmét, hogy ez a fizetési mód önkiszolgáló kasszáiknál nem lehetséges.

A Búza téri piacon ottjártunkkor egyetlen hentesüzletet találtunk, ahol ki volt írva, hogy Szép-kártyával is fizethetünk, de az eladó elmondása szerint ez náluk nem újkeletű, már augusztus előtt is élt ez az opció.