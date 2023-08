Már délelőtt 34 fokig emelkedett a hőmérséklet a villamosmegállók kijelzője szerint Miskolcon, a rekkenő hőség elől csak néhány bárányfelhő árnyéka jelentett átmeneti menedéket. A városban ivó- és szökőkutak, valamint párakapuk is üzemelnek, hogy enyhítsenek valamelyest a helyzeten.

A Szirmabesenyőről érkező Zita és a boldvai Bogi a Boon.hu-nak elárulta, vidéken sem jobb a helyzet.

„Nincs hűvösebb, de legalább ki tudunk menni ilyen melegben az erdőbe, vagy megmártózunk a kerti medencében. Most a diákelnök-választási kampány miatt jöttünk be a városba kellékeket vásárolni, ilyenkor mindig van nálunk egy flakon innivaló, melyet utántöltünk az ivókutaknál. Felkötjük a hajunkat, az is enyhít valamit” – mesélték a lévays diákok.

Zuhany, ventilátor és gyümölcs

Zsuzsa is megállt a Búza téri vízlelőhelynél; mint mondja, panelben lakik, ilyenkor 30 fok van a szobában, így gyakran szellőztet, ventilátort használ és sok vizet fogyaszt, a városba pedig legyezővel indul el a kötelező folyadék mellett. Elárulta, naponta 3-4-szer is lezuhanyzik. „Aztán majd fizethetem a vízszámlát” – mondta nevetve.

Az út másik oldalán, a sarki gyümölcsárusnál dolgozók felett ugyan van árnyékot biztosító fedél, de azt mondják, ott csak megáll a levegő. Szerda délelőtt némi szellő enyhítette ugyan a nagy hőt, de éppen ezt a fuvallatot hiányolták az előző napi 35-36 fokokban.

Itt vásárolt Nóri is másfél éves gyermekével: nála arról érdeklődtünk, hogy a kicsi miképpen bírja a kánikulát. „Mindig adok rá sapkát és a lehető legmagasabb faktorú naptejjel kenem, de az igazán magas UV-sugárzások idején inkább ki se lépünk az utcára. Szerencsére hűvös téglaházban lakunk, és a kis kerti medencét is kihasználjuk. Őt még kevésbé zavarja a meleg, de ilyenkor sok gyümölcsöt fogyaszt, főleg dinnyét.”

II. fokú hőségriasztás

Az Országos Tisztifőorvos az ország egész területére II. fokú hőségriasztást adott ki hétfő délután 2 órától kezdődően csütörtök éjfélig az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szakmai ajánlását figyelembe véve. Az előrejelzés szerint a középhőmérséklet várhatóan legalább három egymást követő napon eléri – vagy meghaladja – a 27°C-ot, ami fokozott óvatosságot követel mindenkitől. Az esetleges hosszabbításról ismét tájékoztatnak majd a megszokottak szerint.

A kánikulát csak némi zivatar enyhítheti Északkelet-Magyarországon, amelyet intenzív csapadék, erős, viharos széllökések (50-70 km/h), illetve apró szemű jég (< 2 cm) kísérhet az OMSZ közlése szerint. Gondoljunk csak bele, az atlétikai világbajnokságon, Budapesten ebben az időben döntögetnek csúcsokat a hazai és a külföldi versenyzők...