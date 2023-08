Tizenöt önkormányzati út felújítására írtak ki pályázatot Ózdon – derül ki a Közbeszerzési értesítő augusztus 23-i, szerdai számából. A rekonstrukció során mintegy 4,4 kilométer hosszúságú útszakasz kap új aszfaltburkolatot, és néhány utcában követően az eredetileg is meglevő sebességcsillapító elemeket is újratelepítik. Az érintett utak közül egy gyűjtőút, a többi lakó, vegyes használatú, vagy kiszolgáló útként működik, kettő pedig tömegközlekedéssel is érintett útszakasz. A Közbeszerzési értesítőben nem részletezik, hogy pontosan melyik utcákban valósul meg a felújítás.