Azóta a táblagépek a KSH raktárából eljutottak az OPSZ Központjába, onnan pedig a napokban a vármegyékhez, ahol az OPSZ elnökének reményei szerint, megkönnyítik majd a vezetők adminisztrációs munkáját. Könnyebben tudják majd rögzíteni az eseményeket, jogsértéseket akár fotóval is, de alkalmasak a tabletek a szolgálatszervezésre, jelentések írására, nyilvántartások vezetésére és persze az online kommunikációra is.

Mint Csóra György elmondta a kétezer eszköz elosztásánál a vármegyék méretét, teljesítményét vették figyelembe, így vármegyénkbe 210 kerülhet. A polgárőrség bebizonyította, hogy nem lehet a szervezet nélkül közbiztonságról beszélni ma Magyarországon, ha pedig vészhelyzetek, rendkívüli helyzetek állnak elő, mint a pandémia volt, vagy most a háborús helyzet, akkor nagyon sokat segítenek a tagjaik. Ehhez a munkához szükség van a megfelelő háttérre, eszközökre is, mint amilyen a most kapott tabletek, amelyek megkönnyítik a munkát és az információáramlást, tette hozzá az elnök.