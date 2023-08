Az együttműködés aláírása egy korábbi projekthez kapcsolódik. A községnek volt egy jelentős nemzetközi projektje (melyben 17 tagállam vett részt 19 delegációval) az Európa a polgárokért 2014-2020 programban, melynek keretében a résztvevő tagállamok több európai uniós országba ellátogattak, hogy megismerjék az ottani települési önkormányzatokat, azok működését, munkáját, tapasztalatokat cseréljenek, az euroszkepticizmussal kapcsolatos gondolataikat megosszák. Gesztely is fogadta ezen projekt keretében az európai küldöttségeket. Miután megtetszett a nemzetközi delegációknak Magyarország, illetve a térség, a település, pozitív hírét vitték Gesztelynek is.

Később az Umbria tartományban található Giove képviselői jelentkeztek, s meghívták magukhoz a gesztelyieket, valamint a hernádkakiakat is idén tavasszal. Ott született az ötlet, aztán múlt hétvégén létrejött a széles körű, az oktatást, sportot, kultúrát és turizmust is érintő testvértelepülési megállapodás” – avatott be a részletekbe Nyírő Ildikó.

Az együttműködés aláírásán

Forrás: Gesztely PH

A projekt helyi szervezője elmondta, az együttműködés aláírására Giove település polgármesterét 21-en kísérték el Gesztelybe, de jelen voltak az olaszok testvértelepüléseinek küldöttei is, mint a franciaországi Dijon polgármesterasszonya és delegációja, illetve Málta és küldöttei. Az esemény megrendezéséhez szükséges forrást az olasz település finanszírozta EU-s forrásból.

A projektszervező hozzátette: az olasz küldöttséget – a Rómához közeli Orte településről – zászlóforgatók (a Sbandieratori delle Sette Contrade csapata) is elkísérték, akik Gesztelyben a termelői vásáron és a Hernádkak-Belegrádon a hétvégén rendezett Borsodi Vágtán is felléptek.

Simon István polgármester érdeklődésünkre elmondta, ezzel a mintegy kétezer lélekszámú Giove lett Gesztely második testvértelepülése, a felvidéki Vékével már több, mint egy évtizedes az együttműködésük.