A FruitVeb szerint Magyarország az idén jó almatermésre számíthat a júliusi felmérések alapján. A súlyosabb tavaszi fagyok megkímélték az északkeleti országrészt, ahol a termőterületek túlnyomó része található. A megporzást sem befolyásolta lényegesen a hideg és a sok csapadék, május óta pedig kifejezetten kedvezően alakult az időjárás, kivéve az átlagosnál jelentősebb vihar- és jégkárokat.

Kétszer annyi teremhet

Hazánkban az idén csaknem húszezer hektáron termelnek almát, a terméspotenciál 600-650 ezer tonna lenne, de az időjárási károk miatt általában kevesebb alma érik be – az utóbbi években különösen jelentős a mennyiség ingadozása. A körülbelül 500-550 ezer tonnára becsülhető termésből 400-430 ezer lehet ipari alma.

A belföldi termőterület az ezredforduló tájékán még meghaladta a negyvenezer hektárt, a termésmennyiség pedig elérte az egymillió tonnát.

A prognózis szerint Magyarország tehát a tavalyi, tragikus évad (280 ezer tonna) után csaknem megduplázza termelését, míg a környező országokban mindenhol visszaesés várható Románia kivételével, ahol stagnálni fog a termés.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kertészeti osztályának vezetője érdeklődésünkre megerősítette, hogy több almát fognak szüretelni idén 2022-höz képest.

„Gyakorlatilag közepes termés várható, a gazdák álláspontja is ez, és valamennyi fajtára igaz a vármegyében. A tavalyi, aszályos évet nehéz bármivel összehasonlítani, de hogy a duplája lenne idén a termés a tavalyinak, az adatok hiánya miatt még nem tudnám megmondani” – összegzett Mikita Tamás.

A Búza téri őstermelői piacon is megkérdeztük az árusokat, akik szerint valóban jó az idei termés mennyisége, de ha nem lettek volna a viharok, kiváló is lehetne.

„Nem tökéletes, mert egy részét elverte a jég. Amiből Kisvárda kapott, abból én is. Persze a tavalyitól így is háromszor többet tudtam szüretelni. A sok esőtől viszont szivacsosabb a szerkezetük, így nem áll el olyan sokáig” – mondta érdeklődésünkre a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírjákón gazdálkodó Róbert.

A Prognosfruit augusztus eleji konferenciáján elhangzott: az előrejelzések szerint a vezető termelő országok almatermése az Európai Unióban 2023-ban a becslések szerint 3,3 százalékkal csökken a tavalyi évhez képest, 11,8 millió tonnáról 11,4-re.