„Az újra nyílt Edelényi Pékség felajánlásának jóvoltából az elmúlt időszakban 100 csomag pékáru került kiosztásra a rászoruló gyermekek részére a borsodi, finkei, egresi és a belvárosi városrészeken. A Biztos Kezdet Gyerekház és Közösségi Házba járó gyermekek számára is jutott a sok finomságból, akik örömmel fogadták és fogyasztották. Köszönjük az eddig felajánlott pékárukat, és a közeljövőben is szívesen fogadjuk a felajánlásokat!” - számolt be közösségi oldalán az edelényi családsegítő szolgálat.