A Bükkben ismét felbukkant a barnamedve. A Bükk „láthatatlan turistája” ezúttal meg is mutatta magát a túrázóknak, írja honlapján a napokban a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága. Mint kiderült, be is azonosították a medvét a bejelentés alapján.

A hívás csütörtökön érkezett az igazgatóság illetékes természetvédelmi őréhez, miszerint a Bányahegy-Kis-kőháti zsomboly közötti turistajelzésen barnamedvét láttak. A túrázók leírása szerint, a világos nyaki elszíneződés alapján az egyed valószínűleg azonos az előző hetekben vadkamera által felvett példánnyal. A természetvédelmi őr azonnal a helyszínre sietett. Az említett példányt korábban el is nevezték, a Gallér nevet kapta: őt látták most a túrázók.

"Konfliktus a turisták és a medve között nem történt, ki-ki ment tovább a saját útján"- olvasható a történtekről a honlapon, ahol azt is hozzáfűzték a leírtakhoz: nagyon fontos, hogy hasonló esetekben a túrázók - mint ahogy most is megtörtént- a bejelentéseket mihamarabb tegyék meg az ügyeleti telefonszámon: 30/861-3808. A medveészlelő túrázóknak pedig megköszönték a gyors bejelentést.