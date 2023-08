Bármely korosztály képviselői és a legkülönfélébb érdeklődési körrel rendelkezők is találhatnak maguknak megfelelő programot a nagyszabású Alacska Napján 2023. augusztus 26-án, szombaton, 9 órától a Miklósvári kastély kertjében. A szervező Alacska Község Önkormányzata sztárfellépőkkel, gyermek- és szórakoztató programokkal, tombolával, valamint a település népszerű versenyeivel várja az érdeklődőket.

- Idén nem alacskai falunapot hirdettünk meg, hanem dizájnváltásképpen Alacska Napját. Ugyanakkor ragaszkodunk a hagyományos programpontokhoz is – nyilatkozta szerkesztőségünknek Ujlaki Béla, Alacska polgármestere. - Mivel Alacskához több település is közel van, mint Miskolc, Kazincbarcika, Sajószentpéter és Berente, ezért a falunapot inkább a nemzeti ünnep után egy héttel rendezzük meg. Tudjuk, hogy sokan elmentek akkor máshová szórakozni. Most hétvégén azonban szeretnénk, ha a mi rendezvényünk lenne a legvonzóbb. Alacska Napjának része lesz, hogy megemlékezünk államalapító Szent István-királyunk munkájáról és megáldjuk az új kenyeret. Az ünnepségen Demeter Zoltán, a térség országgyűlési képviselője is beszédet mond.

Versenyek és kastélybál

A falunap lekvárversenye méltó párja lehet a borversenynek és az Alacskai Nyitott Pincék Napjának.

- A nagy múltra visszatekintő programok között említhetjük a Csillagtúrát, ami egy éjszakai tájékozódási verseny. Összesen 16-20 helyi és a környező településekről érkezett csapattal versenyzünk a falunap előestéjén hajnali 2-3 óráig. Szombaton a már 4 éves múltra visszatekintő lekvárversenyt rendezzük meg. A helyi Lányok-Asszonyok Klub palacsintát süt majd. Az ő palacsintáikra fogjuk rákenni a legízletesebbnek ítélt lekvárokat. „A virágos Alacskáért” versenyt újra elindítottuk, amelynek keretében a legszebb virágos kertet és teraszt díjazzuk. A legjobbak ajándékokat és egyedi okleveleket kapnak. Szeretnénk, ha a gyerekek is jól éreznék magukat, ezért kézműves foglalkozással, arcfestéssel, ugrálóvárral, lovaglással és habpartival készülünk. Iskolásaink minden rendezvényünknek fellépői, amire pedagógusaik örömmel készítik fel őket. A fiatal lányokból álló Allegro Tánccsoport produkcióját láthatja még a közönség. Vendégfellépőnk pedig az Ózdi Néptánc Egyesület. Délután Eperjesi Erika művésznő fog nóta-operett műsort adni. A nap méltó zárása lesz a kastélybál, amihez a Miklósvári kastély környezete és akusztikája ideális helyszínt nyújt – számolt be a polgármester.