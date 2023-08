Mit csináltál, míg mások éltek? - kérdezi egyik versében Farkas Wellmann Éva, aki 1998-tól rendszeresen közöl verseket erdélyi és magyarországi irodalmi folyóiratokban, antológiákban, emellett kritikákat és irodalomtörténeti tanulmányokat is publikál magyar és angol nyelven. Első önálló verseskötete 2002-ben jelent meg Itten ma donna választ címmel. Radványi Balázs, a Kaláka együttes Kossuth-díjas zenésze, énekese több versét is megzenésítette A sepsiszentgyörgyi Evilági együttes zenészei is felkérték már egy versciklus megírására, ami kötetben és benne egy CD-n is megjelent, Parancsolatok címmel. Most Miskolcon volt író-olvasó találkozója az Írószövetség észak-magyarországi csoportjának meghívására, vele beszélgetett B. Tóth Erika.

