Szerencs Város Önkormányzata az állami támogatást kiegészítve biztosítja a Gyárkerti- és a Napsugár épületekben az óvoda működéséhez szükséges intézményi hátteret, ahol felkészült óvodapedagógusok, dajkák és az őket segítő személyzet magas színvonalú nevelőmunkát végez. Elsősorban nekik köszönhető, hogy az anyukák és apukák abban a tudatban mennek dolgozni, hogy gyermekeik biztonságban és gondoskodó környezetben vannak. Az ondi városrészben is rendelkezésre áll az erre a célra - a korábbi években - felújított épület, azonban a szülők ott úgy döntöttek, hogy nem íratják ide a kicsiket, így a létszám nem éri el a csoportindításhoz a jogszabályban meghatározott minimumot. A lehetőség azonban továbbra is biztosított Ondon, akár bölcsődei ellátásra is – közölte Nyiri Tibor polgármester.

– Szerencsen tovább bővül a választék szeptembertől, hiszen az idén ősszel megkezdi működését az új református óvoda, a katolikus egyház is építkezik a belvárosban, a jövőben pedig a Szabadság utca melletti területen a görögkatolikus egyház létrehozza a bölcsődéjét. A kínálat gazdag. A szülők felelősséggel dönthetnek arról, hogy gyermekeik nevelését melyik intézményre bízzák. Mivel az idei év beiratkozása már megtörtént, ezért azt már tudjuk, hogy a református óvodába ősszel 25-30 gyerek kerül át a szerencsi önkormányzati óvodából. Hasonló létszámot feltételezünk a jövőben induló intézmény esetében is. Tehát megközelítőleg ötven fővel csökken a gyereklétszámunk, ami 12 csoportunkból maximum négyet érinthet. A bölcsődei ellátást is figyelembe véve - ahol az utóbbi időben örvendetesen növekedett a létszám – látható, hogy nyolc óvodai csoport nem fér el egy helyszínen - mondta a polgármester.

– Tehát a jelenlegi információink alapján megalapozott a szándékunk, hogy Szerencsen a Gyárkerti- és Napsugár épületek hosszabb távon továbbra is az önkormányzati óvodai nevelés színterei maradjanak. A felekezeti intézmények vallási és etikai értékeket is közvetítenek, ezért a családok hite alapján fogadják a környező falvakból is a kicsiket. Szerencs Város Önkormányzata által fenntartott bölcsőde és óvoda elsősorban a helyben lakóknak kívánja biztosítani a magas szintű szolgáltatásokat, azonban szeretettel várjuk a városkörnyék településeiről az érdeklődőket. Az elmúlt évek átgondolt humánerőforrás gazdálkodásának köszönhetően szakdolgozóink munkahelye sem került veszélybe, tehát biztosított a foglalkoztatásuk. Úgy gondolom, hogy az óvoda nemcsak a családok és gyerekek számára nélkülözhetetlen, hanem Szerencs fejlődése szempontjából is elengedhetetlen, ez befektetés a jövő nemzedékbe és városunknak is hosszútávú előnyökkel szolgál – zárta gondolatait Nyiri Tibor.