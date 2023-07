A játszóteret átadta Tállai András országgyűlési képviselő, miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár.

- Amikor Kékedi László polgármester lett akkor először nem mondott semmit, elkezdett dolgozni, ahogy jöttem a településre mit látok egy faragott szobor, két faragott szobor – idézte fel az országgyűlési képviselő. A település arculata kezdett megváltozni, aztán legközelebb amikor jöttem azt mondta a polgármester úr, hogy szeretne egy olyan települést, olyan falut amelyet a faragott szobrok egyedivé tesznek az országban, amely kifejezi a településnek a kultúráját, egy kicsit a magyar történelmet. Aztán meg azt mondta: csinálna egy ökumenikus Betlehemet – aztán megcsinálta. Azt is mondta, hogy szeretne egy Szent Korona kilátót – ezt a csodát is sikerült megvalósítani. Aztán azt is mondta a polgármester úr, hogy van neki egy kis településrésze a Mocsolyás, szeretné, ha visszakapná a történelmét és a kultúráját és építeni fogunk oda egy templomot – a templom is megépült. Aztán azt is mondta: nem kér támogatást, de szeretne Mocsolyás mellé egy Mária szobrot – aztán ezt a csodát is megvalósította. Aztán azt is mondta, hogy szeretné, ha az utak rendbe lennének – ez is megvalósult. Azt mondja egyszer nekem ez az ember, hogy szeretnék egy futballpályát készíteni és ezt a pályát szeretné majd futballcsapattal is benépesíteni, akkor mondtam a területet látva, hogy ha ez meglesz megemelem a kalapom, aztán ez a csoda is megvalósult – emlékezett vissza. Hihetetlen dolgok történtek itt, aztán azt is mondta a polgármester nekem, hogy szeretne egy olyan települést, ahová szívesen jönnek ki lakni a nagyvárosból – aztán ez is megvalósult, egyre többen jönnek ide. És elérünk a mai naphoz ehhez a csodához, mert ahogy a település lakossága nő úgy a gyermekek száma is gyarapszik és őket is ki kell szolgálni. Egyszer csak azt mondja nekem, hogy jöjjek már el játszóteret avatni, amit ők csináltak. Csodálkoztam is, hogy nem támogatást kért, nem kért semmit egyszerűen csak megcsinálták, önkormányzati önerőből de legtöbb segítséget az itteni emberektől kapott. Ez történt Kisgyőrben, ez egy csoda melyhez szívből gratulálok – zárta szavait Tállai András. Az átadás után Bobó a mesék birodalmában címmel hangzott el interaktív műsor a gyerekeknek.