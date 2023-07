Te is szeretnéd, hogy az Avasi Közösségi Kávézó újra kellemes levendulaillattal és vidámsággal teljen meg, miközben serényen alkotunk és jókat beszélgetünk? Szívesen segítenél, hogy szeretett levendulásunk a jövőben is a lehető legjobb formáját hozza, újra és újra megajándékozva bennünket. Akkor gyere el hozzánk július 14-én, egy szürettel egybekötött kézművesdélutánra: 16.30-kor kezdünk, és miután szedtünk némi levendulát, az ágyás környékét is rendbe rakjuk, hogy ne csak ő tegyen valamit értünk, hanem mi is érte