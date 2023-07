Egy különleges sétán vehetnek részt a város értékei és az élő orgonamuzsika iránt érdeklődők. A Tourinform Miskolc a Filharmónia Magyarországgal közös szervezésben egy rendhagyó garantált sétát hirdetett meg augusztus 5-re, szombatra. A sétán nemcsak a hangszerek királynőjének helyet adó épületekről lesz szó, hanem két helyszínen – a Zenepalotában és a Belvárosi Evangélikus Templomban – Herczeg Zoltán orgonaművész be is mutatja és meg is szólaltatja a hangszert. A másfél órásra tervezett sétaprogram a Belvárosi Református Templomban zárul, ahol 18 órától orgonakoncertet hallhatnak a résztvevők. Augusztusban további OrgonaPont hangversenyeket is rendeznek Miskolcon.