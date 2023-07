A kazincbarcikai önkormányzat által bontási munkálatokra kiírt közbeszerzési eljárás során három cég nyújtott be érvényes pályázatot, amelyből egy sikeresen nyert is, így elkezdődik el a strand bontását. Az erre vonatkozó szerződést a városvezetéssel július 10-én kötötték meg 86,9 millió forint értékben. A Közbeszerzési Értesítő július 14-i száma a részleteket is taglalja: e szerint a Mátyás király úton található volt strand kiszolgáló épületeinek (4 épület és 4 medence) bontása szükségessé vált. A vállalkozónak 150 nap áll rendelkezésére a munkák elvégzésére.