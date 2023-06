Idén ünnepli 10 éves fennállását a Via Carpatia Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC). Ezen alkalomból a szervezet konferenciát rendezett csütörtökön Tiszaújvárosban a Tisia Hotelben. A rendezvényt a Via Carpatia igazgatója, dr. Máté Julianna nyitotta meg, köszöntőt mondott dr. Koncz Zsófia a Technológiai és Ipari Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, a terület önkormányzati képviselője, majd panelbeszélgetések, előadások következtek, ahol a fókuszban a Via Carpatia elmúlt tíz éve, eredményei és a jó gyakorlatok bemutatása volt.

Kiemelkedő teljesítmény

Dr. Máté Julianna kifejtette többek között, hogy az elmúlt tíz évben egy remek csapat kovácsolódott össze és ennek köszönhetőek a kiemelkedő eredmények amelyeket a térség lakosai érzékelhettek. Dr. Koncz Zsófia köszöntőjében gratulált az eredményekhez és jelezte ezek programok azért működnek jól mert lokálisak, helyi embereket szólítanak meg érdekükben tesznek. Az együttműködések sokkal-sokkal erősebbé tudják tenni Közép-Európát. Rengeteg közös ügy van, szoros testvérvárosi kapcsolatok, kulturális kötődések a borsodi és a kassai régió között, valamint kiemelkedő a Via Carpatia közlekedési folyosó jelentősége – emelte ki a miniszterhelyettes.

A konferencián a 10 év számtalan eredmény című panelt vezette Jaschitz Mátyás a CESCI igazgatója, résztvevők voltak Kiss-Parciu Péter regionális és határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, Pénzes Júlia Katalin az Európai Bizottság programmenedzsere, Balun Peter a Határon Átnyúló Együttműködési Programok szekciójának vezetője, Veres Csilla a Közös Titkárság vezetője és Pacsal János csereháti kerületi esperes.

A Via Carpatia ETT a magyar részvételű ETT-k hálózatán belül címmel Dubniczki Kitti a CESCI igazgatója tartott előadást. A Jó gyakorlatok EDTC-kel elnevezésű panelt Ocskay Gyula a CESCI főtitkára vezette. A résztvevők között szerepelt Nagy Péter az Iter-Granum EDTC igazgatója, Németh Tamás Zoltán az Arrabona EGTC igazgatója, Bara Zoltán a Pons Danubil EGTC igazgatója és dr. Máté Julianna a Via Carpatia EGTC igazgatója. A konferencia közös ebéddel zárult.