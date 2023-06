Miskolc Polgármesteri Hivatala együttműködik a szegedi hivatallal, a folyamat részeként a miskolci szervezet szakmai tanácsadást nyújt. Az együttműködésről és annak részleteiről Miskolc jegyzője, dr. Ignácz Dávid sajtótájékoztatón számolt be csütörtökön. Az eseményhez dr. Varga Ildikó, Szeged Megyei Jogú Város gazdálkodási aljegyzője online csatlakozott.

Átvették a tudást

Tavaly szeptemberben a megyei jogú városok jegyzői kollégiumi ülése volt Debrecenben, ahol felkértek, hogy Miskolc polgármesteri hivatalának működését segítő informatikai megoldások illetve speciális belső működési elemek – papírmentes hivatal, e-ügyintézés – illetően tartsak egy előadást – ismertette dr. Ignácz Dávid. Az előadáson részt vett a szegedi polgármesteri hivatal jegyzője dr. Martonosi Éva, akivel ezt követően el is indult az egyeztetés. „Két dologban tudtunk megállapodni, az egyik az volt, hogy a miskolci hivatal a folyamatábráit és leírásait eladta a szegedi hivatalnak. Ez 160 darab folyamat leírást érintett, ami 5 millió forint bevételt jelentett Miskolcnak. A másik megállapodás egy szakmai tanácsadásról szólt: a digitális ügyvitelről, a belső kontrollrendszerről és az e-ügyintézés üzemeltetéséről" – sorolta a jegyző.

Dr. Varga Ildikó, Szeged Megyei Jogú Város gazdálkodási aljegyzője kifejtette: alapvető célkitűzése Szeged önkormányzatának a minél teljesebb elektronikus ügyintézés kialakítása, a nyomtatási, illetve papírköltségek csökkentése. „A személyes találkozó után Szegeden végiggondoltuk, hogy mi az, ami a céljaink elérését segítené, és így jutottunk arra, hogy ahhoz, hogy egy-egy ügymenetet elektronikussá tegyünk, ahhoz először egy nagyon alapos, részletes folyamatfelmérés szükséges. Így először a hivatali munkafolyamatok feltérképezésének a miskolci hivatal által alkalmazott módszertanát, valamint az elektronikus ügyiratok kezelésének gyakorlatát vettük át. A folyamatainkkal tehát jelenleg dolgozunk, és ebből szeretnénk továbblépni, úgy, hogy ezeket a lépéseket egy folyamatvezérlő szoftverbe építjük be, amivel elérjük, hogy a teljes belső ügymenet papírmentesen, mégis nyomon követhetően végig tud menni a hivatalon. Így a hivatal papír, nyomtatási és irattározási költségei is jelentős mértékben csökkenthetők. Most két folyamat tesztelése zajlik, tanítjuk a szoftvert, már ebben az évben is folyamatosan szeretnénk bővíteni a kört. Hosszú az út, az elején vagyunk, az induláshoz, az alapokhoz viszont Miskolc segítsége, szakértelme nélkülözhetetlen volt" – fejtette ki dr. Varga Ildikó.