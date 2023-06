Összekötő kapocs lesz a Felvidékkel és Erdéllyel

A tábor Csereháti Kerékpáros Vándortábor vonalon épült Martonyi határában, vagy ahogy nevezik a „Pálos kolostorrom árnyékában”. A tábor befogadóképessége 30 fő, azaz harminc túrázó vagy bicikliző gyereket tudnak elhelyezni. A tábort az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda építtette a saját telkén.

Barta József igazgató szerint a tábor összekötő kapocs a Felvidék és Erdély között, erősíti az anyaországi és határon túli magyarok összetartozását. A megnyitó ünnepségen felvidéki és erdélyi barátaik is részt vettek. Az igazgató megköszönte a példás összefogást, amelynek eredményeképpen rövid időn belül felépült a tábor. A tábort dr. Orosz Atanáz megyéspüspök áldotta meg, aki a létesítményt a Szűzanya oltalmába ajánlotta. „Az ország egyik legszebb helyén vagyunk, hiszen a szerzetesek évezredek előtt is ezt a helyet választották” – mondta. Hozzátette: a megáldott jurtatábor olyan programokat tesz majd lehetővé, amelyek jó célt szolgálnak a jövőben.

Révész Máriusz, Aktív Magyarországért felelős államtitkár beszédében a térség fejlődésének, valamint a két felvidék közötti kapcsolat fontosságát hangsúlyozta. „Folyamatosan szívemen viselem ennek a térségnek a sorsát és jövőjét. Amikor először Edelényben, a görögkatolikus iskolában jártam, esős idő volt, de akkor is úgy éreztem, egy csodának vagyok a része ott, az edelényi iskola egyedülálló” – mondta. Rámutatott: a most átadott tábor is egy újabb lehetőség a sportkedvelőknek. „A sport megkedveléséhez a kulcsfogalom az élmény, éppen ezért az élménysportot kell előtérbe helyezni, amit itt látunk, azt meg kellene mutatni az egész országnak” – hangsúlyozta. Azt is elmondta, hogy az Aktív Magyarországért felelős államtitkárságon célul tűztük ki, hogy olyan térségekre is felhívják a figyelmet, amelyekre nem biztos, hogy amúgy felkapnák a fejüket az emberek. Rámutatott: a most átadott jurtatábor két hónap alatt épült meg. „Az első jurtacsoport három nap múlva érkezik meg ide” – mondta.

Vécsei István, Martonyi polgármestere örömét fejezte ki a megvalósult beruházás kapcsán, és egyben azt is elmondta, hogy reméli, még több turistát vonz majd a most átadott tábor. Nem kis lépés ez a mai nap a falu életében, hiszen eredetileg egy zarándokházat szerettük volna, hogy megépüljön, de a mostani jurtatábor nemesebb cél érdekében épült meg.

