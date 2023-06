A nyári viharok és a kánikula nemcsak az embereket, de az állatokat is megviseli. Különösen igaz ez a hideg klímához szokott élőlényekre. Éppen ezért a Miskolci Állatkertben minden évben előkészítik a terepet a legmelegebb évszak sajátosságainak megfelelően.

Védelmet nyújt az erdő

- Nagyon nagy szerencse, hogy szép erdei környezetben fekszik az állatkert. Ennek köszönhetően itt a nagy melegben is legalább 2-3 fokkal hűvösebb van, mint bent a városban. Ez az állatok és a hozzánk érkező látogatók számára is elviselhetőbbé teszi a nyári hőséget. Viszont a telek hidegebbek nálunk, mint a városban - mondta Veress Tamás, a Miskolci Állatkert gyűjteményi vezetője. - Tehát, ha valakinek nagyon melege van a betonrengetegben, akkor érdemes ellátogatnia az állatkertbe, ahol picit mégis csak kellemesebb a klíma. Persze az aszályos időszak anno az erdőn is ott hagyta a kéznyomát és megviselte a növényzetet, de az állatokat kevésbé. A klímaváltozás lakóinkat inkább annyiban érinti, hogy a meleg igényes állatok is kicsit több időt töltenek a külső kifutójukban télen.

Árnyék és friss ivóvíz

Az állatkertben ügyelnek arra, hogy elegendő árnyékos hely és friss víz legyen az állatok számára.

Fotó: Bujdos Tibor

- Minden kifutóban biztosítunk olyan árnyékos helyet, ahová az állatok el tudnak vonulni a legnagyobb melegben. Kánikulában, 40 Celsius fokban jellemzően többet tartózkodnak a benti kifutójukban, mint egyébként. Az ivóvízre a nyári időszakban fokozottabban odafigyelünk. Évszaktól függetlenül lakóink minden nap kapnak friss ivóvizet, de nyáron naponta akár többször is. Egyrészt, mert többet isznak, másrészt pedig, mert a víz is nagyon könnyen fel tud melegedni. Növényevő állatoknál általában a lédús takarmánynak a mennyiségét is megemeljük, hogy ezzel is egy kicsit tudjuk növelni a folyadékbevitelt. Rénszarvasunk számára párakaput is fölszerelünk minden nyáron, hiszen neki a természetes élőhelyén nem jellemzőek a 30 Celsius fokok. Azt vettük észre, hogy előszeretettel megáll a kapu alatt, vagy szívesen keresztülfut ott, ahol ez a kis pára van. A hóbaglyok szintén nem találkoznak a szabad élőhelyükön ilyen meleggel, mint nálunk. Viszont a röpdéjük kifejezetten árnyékos helyen található és egy kis medencét is betettünk nekik, amibe beleállva tudják hűsíteni magukat. Ez más állatoknál is megfigyelhető, hogy amelyiküknek van medencéjük, vagy dagonyájuk, azok ezt a nyári időszakban előszeretettel használják. Például a medvék, a bivalyok és a szarvasok. Azonban a szurikáták és a sivatagi hiúzok kifejezetten kedvelik a meleget, de az eső sem zavarja őket – árulta el a gyűjteményi vezető.

Ellenőrzik a fákat

A nyári viharok sosem érik meglepetésként a Miskolci Állatkert gondozóit.

Fotó: Bujdos Tibor

- Folyamatos felkészülést végzünk a viharokra. Erdei környezetünk miatt rendszeresen vizsgáljuk a fák állapotát és igyekszünk megelőzni, hogy károkat tudjanak okozni. Éppen a napokban vágtunk ki olyan veszélyes fákat, amelyek egy jövőbeni vihar esetén kidőlhettek volna. A nagyragadozóinknál – oroszlán, medve, tigris, leopárd – vagy a huszármajmok és örvös mangábék esetében egy kidőlő fa komoly bajt tudna okozni, különösen akkor, ha emiatt az állataink kereket oldalának. Emiatt éjszakára bezárjuk ezeket az állatokat, de ha kitör a vihar, lakóink maguk is felkeresik a búvóhelyüket és gyakran a zárt kifutójukat is. A víz ellen pedig teljes mértékben védettek ketreceink, vagy a kifutókban vannak magasabb, mindig szárazon maradó helyek. Az özönvízszerű esőzés inkább a látogatói utakban tud kárt tenni, mert az ösvényeink többsége kőzúzalékkal borított, amire rárakódik a sár. A sétautak karbantartását minden nagyobb esőzés után el kell végeznünk – fejtette ki Veress Tamás.