Nem csupán egy felújítás

Nagy öröm, hogy hamarosan megoldódik ez a probléma, hiszen megkezdődhet az újjáépítés. Nem csupán felújítják, de ki is bővítik az épületet, egy modern és inspiráló oktatási központot hoznak létre a közösség számára – fogalmazott a képviselő. Több mint 382 millió forintot biztosít a Kormány a beruházásra. A térségben nem az első nagyszabású fejlesztés, ami az oktatási intézményeket érinti. De a nehéz gazdasági helyzetben is megtalálták a forrást az Encs-fügödi iskola újjáépítésére, amelyhez azonban számos egyeztetés kellett. A cél érdekében viszont mindenki mindent megmozdított. Végül azt is sikerült elérni, hogy ne csak kívülről, hanem belülről is megújuljon az épület, sőt bővüljön és így a kor követelményeinek megfelelő, 21. századi intézmény legyen – tette hozzá Hörcsik Richárd.

Még a nyáron elkezdődik

A kivitelezést a Szerencsi Tankerületi Központ koordinálja majd. A munkaterületet még a nyáron átadják és elkezdődik az építkezés. Várhatóan a 2024-2025-ös tanévet már az új iskolában kezdhetik a gyerekek – mondta Szabó Árpád, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatója. Az oktatási munka a munkálatok ideje alatt sem áll le, addig amíg elkészül a beruházás, továbbra is a konténerekben lesz a tanítás – tudtuk meg.

