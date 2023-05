Futva, gyalog és két keréken

Idén is lehetett futva teljesíteni a gyalogos távokat. A Rakaca víztározón túrahajókba pattanva szelhették a habokat az arra vállalkozók. Kerékpárokkal is rajthoz lehet állni idén, azonban itt új útvonalakat is kialakítottak, hiszen egészen vármegyénk legészakibb pontjáig lehetett eltekerni, és aki szeretett volna, még szomszédolhatott is egy kicsit a szlovákiai Tornán. Az előző évi nagy sikerre való tekintettel görkorcsolyás távokat is teljesíthettek a nevezők. Minden teljesítő oklevelet, kitűzőt, kapott a túra végén. Az esemény értékelő lapját kitöltőket tombolaszelvényben részesítették a szervezők. Az egyes ellenőrző pontokon meglepetések várták a túrázókat, erről évről-évre kedveskednek a szervezők. A túrát követően vendégül látták őket, de a túra során is ellátást kaptak a résztvevők.