A jövőben a valós fogyasztási adatokat is megnézik majd a műszaki vizsgán, de lehet nemet mondani. Május 20-tól - azaz múlt hét szombattól - életbe lépett a műszaki vizsgákra vonatkozó új szabályozás, amely egy uniós rendelet ír elő. Több jogszabály és módosítás vezetett el a végleges megoldáshoz.

Megtagadhatja az autós

Az új szabályozás azt jelenti, hogy a 2021-tól nyilvántartásba vett hagyományos autóknál, valamint a hibrideknél a valós üzemanyag-fogyasztást, a villanyautóknál pedig az energiafogyasztást is megnézik a műszaki vizsgákon. Az autós ugyanakkor dönthet úgy, hogy megtiltja a fogyasztási adatok kigyűjtését. Az adatokat az adott vizsgaállomás elküldi a közlekedési hatóságnak. Majd ezek az adatok mennek egy uniós nyilvántartásba éves rendszerességgel. A szabályozás célja, hogy hogy a valós vezetési körülmények közötti adatokról legyen világosabb kép. A műszaki vizsgás mérésekről érkező, az évek alatt óriásira duzzadó adatbázis viszont reálisabb képet adhat majd egy-egy autó fogyasztásáról. Portálunk megkeresett egy vizsgabázist, akik elmondták, hogy hétfőtől már alkalmazzák az új szabályozást. „Előzetesen tájékoztatjuk az autóst, az új rendeletről és a gyakorlatnak megfelelően dönthet arról, hogy kéri-e az adatgyűjtést, vagy sem” – részletezték. Azt is elmondták, hogy még annyira friss a szabályozás, hogy még ők is ismerkednek az új rendszerrel.