Délelőtt 10 órától folyamatosan érkeztek a Tudomány és Technika Háza elé a könyvmolyok felesleges vagy megunt köteteikkel felpakolva, hogy aztán mások ugyanezen célból elhozott könyvei között kincsekre lelhessenek.

Siposné Nándori Eszter két gyermekével válogatott a mesekönyvek között. A kisfiú 8, a kislány pedig 5 éves, így mindkettejük érdeklődésének megfelelő könyveket válogattak. Az elhozott könyvekért szerencsesütit kaptak, amelyeket cserélhették olyan könyvre, melyeket még nem olvastak. A kislánynak egy hercegnős mesekönyvet keresnek. Az anyuka szerint ez egy jó lehetőség, hiszen minden családban vannak már megunt példányok, az új könyvek ára pedig nagyon megemelkedett az utóbbi időben, az olvasást viszont sok szempontból is hasznos tevékenységnek tartja.

Miskolcon ez volt az első

Jevictki-Hegedűs Andrea is családjával érkezett a Bookline Könyvcsere Piknikre. Náluk az egész család nagyon szeret olvasni, de főleg a nagylány, aki valósággal falja a könyveket. - Szeretünk könyvtárba is járni, de ez most egy jó program, és az idő is szép. Az újabb kiadású könyvekhez már nagyon ragaszkodunk, de volt pár kötet, amit el tudtunk hozni így is, főleg klasszikusokat és újabbakat keresünk. Nagyon szeretjük a régiségvásárt is, mert ott is nagyon jó könyvekre, igazi kincsekre lehet bukkanni.

A program szervezője szerint egy könyv minden új olvasója kezében új életre kel. Azért indították útjára a Bookline Könyvcsere Piknik programsorozatát, hogy segítsenek a már nem használt könyveknek új otthont találni, és minél többen élvezzék a bennük rejlő történeteket.