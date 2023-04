„Köszöntöm a jelenlévő szépkorúakat abból az alkalomból, hogy az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program finanszírozásából, a Bora 94 fejlesztési ügynökség vezetésével létrejött Aktív Időskor Központ a Vármegyeházára költözött” – mondta köszöntőjében Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke. „A magyar kormány, illetve vármegyénk is szívén viseli a szépkorúak sorsát, az idősek egészségét és minőségi időtöltésüket. Az indulás azonban nem itt volt, hiszen már tavaly áprilisban átadtuk az Aktív Időskor Központot egy másik belvárosi helyszínen. Az Aktív Időskor Programban sok minden helyt kapott és az online térben is jelen vagyunk. Maga a közösségi tér pedig két részből áll. A külső részben konditermet alakítottunk ki. A fitnesz gépek a lábat, kart és szívet karbantartó mindennapi mozgást segítik, de van köztük olyan is, amely az ügyességet és a mozgáskoordinációt javítja. Ebben a helyiségben pedig, ahol most szép számmal összegyűltünk, szeretnénk az előadásokat, oktatásokat, egészségügyi, illetve prevenciós tájékoztatókat megtartani.”

Igényfelmérés alapján

A projekt nemzetközi együttműködés keretében jött létre.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy sikerült valami különösen hasznosat létrehoznunk. Az Aktív Időskor Központ Facebook-csoport már most több mint négyszáz tagot számlál” – osztotta meg Filep Réka, a Bora 94 vezető projektmenedzsere. „Kassáról a Via Carpatia EGTC és Kassa Megye Önkormányzata volt az együttműködési partnerünk a projektben. Korábban a Tiszáninneni Református Egyházkerülettel működtünk együtt, de a Diakóniai Központban kialakított helyünket kinőttük, ezért volt szükséges a költözés. A központ létrejötte előtt több mint kétszáz szépkorút kérdeztünk meg, hogy milyen programok iránt érdeklődnének. Ez alapján állítottunk össze egy programtervet a másfél éves projekt tavaly záruló futamidejében. Ennek eredményeképpen két központ jött létre Miskolcon és Kassán. A programok sikeres megvalósításában önkéntesek működnek közre. Ezekben több mint hatszáz személyt sikerült bevonnunk.”

Az átadón az időseket köszöntötte Surmann Antal, a Bora 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője és dr. Orbán Máté Julianna, a kassai aktív időskor központot kialakító Via Carpatia EGTC igazgatója is.