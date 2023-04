Szerdán adtunk róla hírt Borsod Online hírportálunkon, hogy a svájci jeladós farkas néhány napja belépett az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóságának (ANPI) működési területére és valószínűleg még most is ott tartózkodik. Az állat pontos haladási irányával kapcsolatban, illetve, hogy elhagyta-e már az ANPI területét sem a nemzeti parktól, sem az Agrárminisztérium sajtóosztályától nem kaptunk választ. Annak ellenére, hogy információink szerint a nemzeti park szakemberei a jeladó jelzései alapján pontosan követni tudják az állat mozgását.

A farkas viselkedésével és veszélyességével kapcsolatban az Agrárminisztérium rövid tájékoztatást adott szerkesztőségünk számára:

Emberre nem támad

„Az M237 jelölésű farkas egy fiatal, 2021-ben született ivarérett hím példány, amit Svájc déli hegyei közt egy éve jelölt meg jeladóval a svájci farkasok védelmével is foglalkozó Gruppe Wolf Schweiz nevű szervezet, így a vándorló nagyragadozó útvonalát nyomon tudják követni. A hazánk nagy részén áthaladó egyed a Sajó-folyón átkelve néhány napja lépett be az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területére. Mozgásának elemzését a svájci szervezet végzi, a friss adatok feldolgozása folyamatban van. A fiatal példányoknál előfordul, hogy nagyobb területet bejárva, új élőhelyet keresnek maguknak. A farkas alapvetően kerüli az embert, fél tőle, kimondottan óvatos, így kicsi a valószínűsége, hogy összefussunk vele az erdőben. A vadon élő farkas emberre történő támadása egész Európában nem ismert. Ahogy más vadfajokkal való találkozás esetén is, ha mégis találkoznánk farkassal, alapvető a higgadtság megőrzése.

Az állat útvonala Eger környékéig, március 27-ei állapot szerint

Forrás: Gruppe Wolf Schweiz

Nem tanácsos az állat elől szaladni, hanem nyugodtan, hangosan beszélve, lassú hátrálással kell kitérni előle. Az állat kiabálástól, tapsolástól is nagy valószínűséggel elriad. Sose etessük, vagy csalogassuk magunkhoz! A szürke farkas Magyarországon őshonos nagyragadozó, fokozottan védett és kiemelt közösségi jelentőségű faj. A farkas egyedeinek engedély nélküli elejtése – beleértve a lelövést vagy más módon történő elpusztítást – károsítása, zavarása bűncselekmény, amely három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő” – írják.