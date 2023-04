A helyi borgazdák számára március végén hirdették meg a népszerű Kazai Borfesztivált, a Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskola tornatermében. A borverseny célja a szőlőtermelő ősök szokásainak ápolása mellett az volt, hogy a gazdák összehasonlítsák boraikat, azokat szakemberek minősítsék és tanácsokkal lássák el őket.

Szőlőtermelő hagyományok

– Sajókaza az elmúlt évszázadokban kiváló szőlőtermő vidék volt a régióban. Sajnálatos tény, hogy mára sokan kényszerűségből felhagytak a szőlők művelésével – mondta Lévai Ákos szervező, a sajókazai Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója. – Viszont még mindig vannak, akik ápolják apai örökségüket, művelik a szőlőterületet és egyre több gondot fordítanak a bor minőségére is. Természetesen olyanok is élnek a településen, akik megvásárolják a szőlőt, de ők is büszkék a boraikra.

Javult a borok minősége

Szinte minden borminta kiemelkedő értékelést kapott.

– A szakértő zsűri már két nappal a fesztivál előtt hozzálátott a helyi művelődési házban a minősítéshez, amely 100 pontos bírálati rendszerben történt. Öt kategóriában végezték a borok minősítését: I. Sajókaza fehér bora, II. Sajókaza vörös bora, III. Más táj fehér bora, IV. Más táj vörös bora, V. Egyéb borok. A bírálat következtében így mindegyik borminta bronz, ezüst, vagy arany minősítést ért el a kapott pontok alapján. Továbbá kategóriánként megválasztották a három legtöbb pontot elérő borgazdát is. Végül kiválasztották a zsűri különdíjára érdemes bort, illetve az abszolút győztest is, amely a Sajókaza Község Bora címet kaphatta meg 2023-ban. A címet idén Lükő Ákos Savignon Blanca nyerte el. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt a tanulságot vonhattuk le az idén, hogy bár csökkent a borgazdák és a borminták száma is, de minőségi javulást tapasztalhattak a zsűritagok a kóstolás során – foglalta össze a művelődési ház igazgatója.

Megtelt a tornaterem

A Kazai Borfesztiválra nemcsak a boros gazdákat várták, hanem a községben és a környező településeken élő kikapcsolódni vágyókat is.

– A fesztivál elnevezés kicsit csalóka lehet sokak számára, ugyanis ez inkább egy klasszikus bálnak tekinthető, ahol egy bálteremmé varázsolt tornaterem várta a mulatozni vágyókat. A programot megelőző napon ki kellett tennünk a képzeletbeli megtelt táblát, hiszen majd 190 ember vett részt a sikeres rendezvényen a fiatal korosztálytól egészen az idősebbekig. Az eseményt Rusznyák István Sajókaza polgármestere nyitotta meg. Majd a Kazai Nótakör bordalokkal szórakoztatta a megjelenteket. Ezt követően kezdődött az ünnepélyes eredményhirdetés, ahol a megjelent borgazdák oklevelet vehettek át, valamint a kategóriák első három helyezettjei érmeket is. Az abszolút győztes egy serleggel lett gazdagabb. A vacsora elfogyasztása után pedig kezdetét vette a hajnalig tartó mulatság, amelyhez Újhelyi István szolgáltatta a talpalávalót – számolt be Lévai Ákos.