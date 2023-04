Két fontos eseményre is emlékeztek Bőcsön szerdán, ahol felavatták a Borsodi Sörgyár 50 éves évfordulója alkalmából állított kopjafát, valamint Külső-Bőcs és Belső-Bőcs egyesülésének, azaz Bőcs születésének tiszteletére állított emlékhelyet. Nagy László polgármester felidézte a sörgyár alapításának történetét: épp 50 éve adta át a Söripari Tröszt vezérigazgatója a gyárat.

– Köszönjük a munkájukat, hisz akarva-akaratlanul nagy változást hoztak és a mai napig hoznak a település életébe. Összességében szerencsénk volt és van a Borsodi Sörgyár felépülésével, és ezért döntöttünk úgy, hogy köszönetünk jeléül emlékművet állítunk a gyár tiszteletére. Köszönjük az elődök és a mostani dolgozók munkáját. Kérem, hogy vigyék tovább a Borsodi Sörgyár történetét! – tette hozzá a polgármester, aki felidézte Bőcs születésének történetét is. A két településrész 1950. október 9-én egyesült. Hangsúlyozta: „Mindent meg kell tenniük a település vezetőinek és lakóinak, hogy Bőcs tovább fejlődhessen, terjeszkedjen.” Majd virágcsokorral köszöntötte Köteles Miklósné Csécsi Irént, aki 1950. október 9-én született, így ő volt az egyesítés után létrejött új település első lakója.

Összetartozás

Vuleta Zsolt, a Borsodi Sörgyár vezérigazgatója emlékeztetett: 1973-ban létrejött Bőcsön a sörgyár, ami Kelet-Magyarország sörigényét szolgálta ki, mára pedig országos szinten meghatározó sörgyártó céggé vált. 2005-től folyamatos fejlesztések történtek a cégnél. A fejlesztéseknek olyan célja is volt, hogy a sörgyár működése egyre inkább fenntartható legyen, egyre inkább csökkentse a termelésből eredő környezeti hatásokat.

Az ünnepségen részt vett dr. Koncz Zsófia is, a térség országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes. Felidézte: mint annak idején, most is több száz ember dolgozik a bőcsi sörgyárban.

– A Bőcs születését jelképező emlékmű egy csoda. Az összetartozást szimbolizálja, azt, hogy együtt erősebbek vagyunk. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett abban a munkában, hogy a tokaji bor, a szerencsi csoki mellett a borsodi sör is a mi térségünk, sőt az ország identitásához is hozzátartozik. Azt kívánom, hogy 50 év múlva is tudjunk ünnepelni, akkor már a sörgyár fennállásának 100. évfordulóját – tette hozzá Koncz Zsófia.

Az emlékműveket Szőnyi Tamás református esperes áldotta meg. Az ünnepség a Faluházban folytatódott, ahol a Bőcsön élő Göndör Zoltánné festménykiállítását nyitották meg és Nagy Zsuzsa bőcsi születésű író könyvét mutatták be.