„Mindig örömmel számolunk be azokról a kezdeményezésekről, amelyek révén a tehetséges fiatalok bemutatkozási lehetőséghez jutnak”, írja közösségi oldalán a Földes Ferenc Gimnázium vezetése. „Intézményünk legnépszerűbb rendezvénye és egyben országosan is elismert jógyakorlata, a minden évben megrendezett Kulturális nap is ilyen esemény. A komplex tehetséggondozó napon a diákok 27 kategóriában, a legváltozatosabb művészeti és tudományos területeken mutathatták meg tudásukat és tehetségüket, egyénileg és közösen. Az osztályok között idén a 10. A osztály szerezte a legtöbb pontot. A legkiválóbb produkciók pedig bekerülnek majd a Földes-estre, a Miskolci Nemzeti Színházban április 18-án rendezendő tehetséggálára, ahová ezúton is szeretettel várják az érdeklődőket! Gratulálunk a Földes diákoknak és tanáraiknak!”