A hétfő esti viharos erősségű szél a néhány hónappal ezelőtti viharos esethez hasonlóan ismét megrongálta Háromhután és környékén a Zempléni hegyek között megbúvó települést villamos-energiával ellátó távvezetéket, és annak tartóoszlopait. Emiatt a településen jelenleg nincs áram, az önkormányzat, a katasztrófavédelem és a szolgáltató ideiglenes jelleggel nagy teljesítményű áramfejlesztők beüzemelését tervezi a következő órákban – olvasható a település közösségi oldalán.

A belvíz is kárt okozott

Mint írták, a hálózat helyreállítása valószínűleg hosszabb időt vesz majd igénybe, a szakemberek jelenleg is dolgoznak a károk felmérésén. Az áramszünet miatt a mobiltelefon és internet szolgáltatás is akadozik, kimaradásokra kell továbbá számítani a vezetékes telefonszolgáltatásban is.

A közlemény szerint az utak járhatóak, a kidőlt, és forgalmat akadályozó fákat a helyi lakosok, az önkormányzat, valamint a tűzoltóság eltávolította.

A viharos erejű szelet eső, havas eső is kísérte, ami jelentős mértékben megemelte a patak vízszintjét, továbbá nagyobb vízfolyásokat és belvizet okozott a település több pontján, és a kertekben, házaknál. A vihar okozta károk elhárítása és felmérése jelenleg is zajlik. Ezek miatt az önkormányzat mindenkitől fokozott óvatosságot, türelmet és kitartást kér. Felhívták a figyelmet arra is, hogy akinek lehetősége van rá segítse a kárelhárítást, és látogassa meg az egyedülálló, idős lakosokat.

Tornyot is bontott

A bodrogközi Semjénben a református templom tetejét bontotta meg a szél. Lőrincz Attila lelkipásztor szintén a közösségi oldalán osztotta meg az információt, miszerint a templomtorony fedéséből egy két méter hosszú és 60 centiméter széles darabot tépett le a vihar.