Kazincbarcika egyik nőnapi meglepetése idén Soma Mamagésa, aki személyesen mutatja be a Szakrális új nő című könyvét. A személyes találkozás március 10-én, pénteken, 18 órától a Mezey Művészeti Központ Rendezvénytermében valósul meg. A kötetét férfiaknak is ajánlja a szerző, hiszen a női miNŐség, bizonyos formában bennük is jelen van. A könyv célja a tudatformálás, hatásos alkalmazkodás a világ éles fordulataihoz és szüntelen változásához. A másfél órás előadás végén kérdezni is lehet majd, ahogyan a szerző más könyveihez hozzájutni, azokat dedikáltatni, Mamagésával fényképezkedni, sőt kötetlenül beszélgetni is – osztotta meg Kazincbarcika Önkormányzata.