Az Európa Rádió alkotó közössége kapta idén a miskolci városháza sajtódíját március 15-én, a Magyar Sajtó Napján. Az elismerést a szerkesztőség tagjai nevében Sike Gábor ügyvezető-főszerkesztő és Kojsza Péter főszerkesztő-helyettes vette át Veres Páltól, Miskolc polgármesterétől, a városi ünnepi megemlékezések végeztével.

Az indoklás szerint az Európa Rádió teljes kollektívájának ítélték oda a díjat azért a magas színvonalú, értékteremtő munkáért, amelyet a Tiszáninneni és Tiszántúli Református Egyházkerület közös fenntartásában működő, miskolci központú, de Debrecenben, Nyíregyházán, Sátoraljaújhelyen és Mezőkövesden is fogható médium munkatársai műsoraik készítése során nap, mint nap végeznek.

Veres Pál az elismerés kapcsán megköszönte, hogy a rádió alkotóközössége a mostani zűrzavaros és zajos időkben is a tiszta, emberi hangot képviseli, egyszersmind megköszönte valamennyi Miskolcon működő médium munkatársainak is a lakosság tájékoztatásának érdekében végzett egész éves munkáját.