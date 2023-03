Méltánytalanságról, üzleti harcról számolt be Horváth Gyula, az Igaz Szó Magyarországi Romák Független Érdekszövetségének elnöke, aki szeretett volna kitelepülni a Kocsonyafesztiválra, hogy adományt gyűjtsenek, amiért cserébe jelképesen lufikat osztottak volna. Ám véleménye szerint hiába volt engedélye, egy elmérgesedett konkurenciaharc - melyet egy másik lufiárus szított - miatt távoznia kellett. A Lufis Gyula néven ismert érdekvédő rendszeres látogatója a Régiségvásároknak, most is ugyanazon a helyszínen igyekezett a tevékenységét folytatni, azonban - elmondása szerint - hosszas huzavona után engedélyét visszavonták és távozni kényszerült a helyszínről.

Az esetről több országos médium is beszámolt, melyek szerint Horváth Gyula azt állította, hogy szerinte diszkrimináció állhat az ügy háttérében.

Az esettel kapcsolatban a miskolci önkormányzat közleményt jelentetett meg, melyben többek között azt írják: "Miskolcon is – mint minden településen – a közterületfoglalásnak megvannak a szabályai, ezek betartása mindenki számára kötelező. A Kocsonyafesztivál szervezői is ezen szabályok, rendeletek betartásával végezték munkájukat, ezen szabályozásoknak megfelelően kaptak engedélyeket, és adtak engedélyeket az árusoknak.... Az Igaz Szó Magyarországi Romák Független Érdekszövetségének elnöke nem származása miatt nem árusíthatott a fesztiválon, hanem azért, mert nem rendelkezett azokkal az engedélyekkel, amelyek a fesztiválon való kitelepüléshez szükségesek voltak. Mindezek ellenére a rendészet munkatársai és a szervezők is – észlelve a problémát - a megoldást keresték, ezért felajánlották számára, hogy a Szinva teraszon – ahol a Kocsonyafesztivál központi programjai voltak, és ahol a civil mozgalmak is megjelentek – díjmentesen felállíthatja a standját, de a szervezet elnöke nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel."

A sajtóosztály közleményében még leszögezte: „Miskolc MJV Önkormányzatának vezetése határozottan visszautasítja azokat a vádakat, miszerint rasszista megkülönböztetés történt Miskolcon. A város vezetése ugyanis elkötelezett a kisebbségi, nemzetiségi jogok betartása mellett”.

A közleménnyel kapcsolatban annyit mondott az érintett, nem tudott az ingyenes lehetőségről, ha tudott volna gondolkodás nélkül elfogadja.