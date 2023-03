Soltész Miklós kiemelte, a hívő emberek számára érthetetlen, miért támadják a kereszténységet, hiszen a békességet és a szeretetet adják tovább az egyház vezetői, és ők maguk is.

Természetesnek nevezte, hogy a kommunizmus után több mint harminc évvel az emberek szabadon gyakorolhatják a keresztény hitet, és az egyházak jelen vannak az iskolákban, a szociális otthonokban és a kórházakban is. Hozzátette, az is teljesen természetes, hogy templomokat újítottak és építenek fel szerte a Kárpát-medencében. Ennek kapcsán külön köszönetet mondott a magyarországi nemzetiségeknek, így a helyi ruszin közösségnek is, hogy részt vettek abban a munkában, amelynek köszönhetően több mint négyszáz keresztet tudtak felújítani vagy felépíteni Magyarország különböző területein.

Az államtitkár szavai szerint a keresztek jelként működnek abban a tekintetben, hogy az embereknek a békét és a békességet kell közvetíteni, még akkor is, hogy ha szerte a világon üldözik és támadják a keresztényeket.

Zárásképpen a hallgatóságot a kormány támogatásáról biztosítva úgy fogalmazott, „a legkisebb falu is, az ország egyik legszebb, de legeldugottabb része is fontos nekünk”. Hozzáfűzte, nemcsak a nagyvárosok, de a kicsiny települések lakóira is teljes mértékben számítanak.

Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke megáldja a község központjában felépített keresztet

Fotós: MTI/Balázs Attila



Hörcsik Richárd, a térség fideszes országgyűlési képviselője köszöntőjében kifejezte örömét, hogy az ország azon részén lehet képviselő, ahol megbecsülik a keresztény múltat. Hangsúlyozta, a kereszteket országszerte mindenhol a hívek állították, és számára az út menti kereszt egy jel, amelynek felkiáltójelnek kell lennie korunk embere számára.

Úgy fogalmazott, a kereszt nemcsak a múltról, hanem a jelenről is szól, arról, hogy a magyarok megbecsülik a keresztény értékeket. Beszámolt arról, hogy Zemplénben és Abaújban a kormány templommegújító munkájának köszönhetően mintegy nyolcvanöt templom és kereszt újult meg vagy épült fel az elmúlt két évben.

Hörcsik Richárd kiemelte: ez üzenet Európa számára is, mert „mi nem templomokat zárunk be és rombolunk le, mint Nyugat-Európában, hanem megőrizzük mindazt, ami számunkra fontos”.

Az eseményen részt vett Keresztes Szilárd, a görögkatolikus Hajdúdorogi Főegyházmegye nyugalmazott püspöke és Haluska Szilvia, Komlóska független polgármestere is.

A község közepén álló keresztet Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke áldotta meg.