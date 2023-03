A nagycsoportos óvodás gyermekek szüleinek lassan dönteniük kell, melyik általános iskolát válasszák, ugyanis április 20-án és 21-én szervezik az oktatási intézmények a leendő elsősök beíratását. A nagyobb városokban van választék bőven, minden iskolának megvan a saját specialitása.

Fél várost átutazva

– Sokat dilemmáztam, mielőtt az nagyobb gyermekem iskolába ment – árulta el lapunknak Molnár Anita kétgyermekes édesanya, aki ma már a kisebbik gyermek beíratásán gondolkodik. – Annak idején a lakásunkhoz legközelebbi állami iskolát választottam volna, de a szülőktől nem hallottam jót az ottani nevelésről. Ezért úgy döntöttem, hogy egy szintén közeli, de egyházi intézménybe íratom a gyermekemet. Ott nagyon jó volt az oktatás színvonala, de túl szigorúnak találtam. Ezért a negyedik osztály után a gyermekem 8 osztályos gimnáziumba folytatta tovább a tanulást. Most, amikor a kicsi menne iskolába, megint dilemmázom. Szeretném, ha magas szinten tanulná az angolt, de a közelünkben nincs angol két tannyelvű iskola. Vállaljuk a kényelmetlenséget, és mindennap utazzuk át fél várost a nyelvoktatás miatt, vagy írassam őt is egyházi intézménybe? – tette föl kérdést leginkább magának az édesanya.

Nyelvoktatás

Iskolaigazgatókat kérdezve kiderült, szinte minden családnak más az elvárása, és iskolaválasztás előtt érdeklődnek, hol milyen nevelést, oktatást kap a gyerek. A Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola közkedvelt intézmény, képzési kínálata és belvárosi elhelyezkedése miatt.

– A szülők számára lehet vonzó például a nyelvoktatás. Ha információt szereznek róla, hogy a városban egyedül nálunk indul német két tannyelvű osztály, akkor elsőként a mi iskolánkat választják – fogalmazott Mikitáné Újjobbágy Erzsébet, az iskola intézményvezetője. – Egyébként minden iskolának megvan a sajátos kínálata. Az egyik a sportban erős, a mások a művészeti nevelésben. A beíratásig egyébként minden iskola több nyílt napot és szülői fórumot szervezett, tehát volt lehetőség a tájékozódásra. A beiratkozás valamelyik napján a szülőknek mindenképp meg kell jelenniük személyesen, hiszen a hivatalos okmányokat be kell mutatniuk. A beíratás sokkal gyorsabban megy, ha előtte a szülő regisztrál a Kréta rendszerbe, majd a „beiratkozás általános iskolába” felületen elektronikusan felvisz minden adatot. Erre néhány éve már lehetőség van, és a rendszert könnyű kezelni. Az ország minden állami általános iskolájában április 20-án és 21-én lesz a beiratkozás – sorolta az intézményvezető.

Hozzátette: a beiskolázási körzetben lakó gyermekeket az intézmény köteles felvenni. Ha még marad férőhely, akkor előnyben kell részesíteni azt a gyermeket, akinek a testvére abba az intézménybe jár, azt, aki hátrányos helyzetű, és akinek a szülei az iskola egy kilométeres körzetén belül dolgoznak.

Ha a nagyobb odajár

– Tapasztalataim szerint a szülőknek nagyon fontos, hogy a család együtt maradjon – mondta lapunknak Nagy Attila, a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola igazgatója. – Tehát ahová a nagyobbik gyerek jár, oda hozzák a kicsit is. Mivel óvodánk is van, az odajáró gyerekek szülei szívesen íratják a gyerekeket a református iskolába. De figyelembe veszik az intézmények képzési kínálatát is, és hogy milyen fejlesztési lehetőségek vannak iskolán belül. Fontosak az intézmény eredményei, hagyományai, a mi esetünkben pedig az is, hogy ha a család keresztény értékrendet vall, akkor szívesen választ egyházi iskolát. Mindezek mellett döntő lehet az első osztályokat tanítók személye, a szülők ragaszkodnak a jó pedagógusokhoz. Az sem ritka, hogy egy gyermek a barátját vagy óvodás társait követi a választott iskolába – sorolta az igazgató.

Hozzátette: az ő intézményük országos beiskolázási körzettel rendelkezik, de vannak olyan egyházi intézmények is, melyeknek az adott településen is van beiskolázási körzetük. Hátrányos helyzetű gyermekeket is felvesznek, a tapasztalat azonban az, hogy a hátrányos helyzetű családok ritkán választanak egyházi iskolát, mert úgy gondolják, hogy ott szigorúbb a követelményrendszer más intézményekhez képest, jegyezte meg az igazgató.

Magyarországon szabad iskolaválasztás van. Azonban ha valamelyik szülő szeretné tudni, hogy melyik iskola körzetéhez tartozik a gyermeke, az Oktatási Hivatal internetes felületén megnézheti. A „Kötelező felvételt biztosító köznevelési intézmények körzethatárai” oldalt kell megkeresni, beírni az adatokat, és a szülő megkapja, melyik általános iskolához tartozik a gyermeke.