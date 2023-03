Értékes nyereményekkel indította újra útjára a vízivást népszerűsítői kampányát az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézete a víz világnapjához, azaz március 22-éhez kapcsolódóan. Március 20-a és 24-e között az iskolákban és az óvodákban a vízfogyasztás fontosságára, valamint a cukros üdítők, energiaitalok káros hatásaira figyelmeztető Happy-hét programhoz idén országszerte 1031 óvoda és iskola csatlakozott, Borsod-Abaúj-Zemplénben pedig 87. A tematikus egészséghetet az intézmények minden évben a víz világnapjára szervezett programjaikhoz kapcsolódóan állíthatják össze. A diákok játékos tanórákon, foglalkozásokon, sporteseményeken tanulhatnak a víz szerepéről, a folyadékpótlás jelentőségéről, a cukros üdítők, energiaitalok túlzott fogyasztásának káros következményeiről. A gyermekkori elhízás növekedése világszerte súlyos probléma. Csak az Európai Unió tagállamaiban évente körülbelül 400 ezer új túlsúlyos és 85 ezer új elhízott esetet diagnosztizálnak. Magyarországon a 6-8 éves gyermekek több mint 20 százaléka túlsúlyos vagy elhízott. Számos nemzetközi vizsgálat igazolta az elhízás és a cukros, szénsavas üdítők mértéktelen fogyasztása közötti összefüggést, hívja fel a figyelmet az OGYÉI.

Kicsiknek vizet

Kiderült, kampányuk igencsak hasznos, mert szinte nincs is olyan gyerek, aki a vizet jobban szeretné, mint az édes üdítőitalokat.

Ezt tapasztalja dr. Onozó Beáta, miskolci házi gyermekorvos is, aki lapunknak elmondta, az üdítők mellett az energiaitalok is igen népszerűek, főleg a kamaszok körében. Azonban örömmel látja, hogy a kisgyermekes, fiatal szülők egy része elsősorban a vízivásra ösztönzik csemetéiket.

– Amikor az én gyermekeim voltak kicsik, akkor a teaivás volt az elfogadott, ami cukrot is tartalmaz, de ma már azt látom, hogy főleg a tanultabb szülők vízzel kínálják a gyermeküket. Ez azért is helyes, mert tudjuk, hogy Magyarországon az elhízás népbetegségnek számít, ami a fiatal korosztályt is érinti. Hazánkban a gyerekek közel több mint 20 százaléka a túlsúlyos kategóriába sorolható. Az elhízást önmagában is betegségnek, és nem véletlenül szeretnénk megelőzni, hiszen számos más, későbbi egészségkárosodásnak az előszobája lehet. A cukorbetegségnek, a különböző kardiovaszkuláris megbetegedéseknek, de akár mozgásszervi problémákat is okozhat. És amiről ritkán beszélünk, hosszú távon pszichés gondok is jelentkezhetnek. Mindenképpen azt javaslom, hogy a fiatalok az ásványvizet részesítsék előnyben vagy a bükki források kiváló vizét – tanácsolta a házi gyermekorvos.

A cukrosat szeretik

Az egyik miskolci iskolában sincsenek jó tapasztalatok a vízivással kapcsolatban.

– Sajnos nagyon sok cukros üdítőt isznak a diákjaink – mondta lapunknak Molnárné Kertész Ildikó, a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola igazgatója. – A szülők pénzzel engedik el reggel a gyerekeiket, így ők döntik el hogy mit vesznek érte. Az iskolában vannak ivókutak, úgyhogy napközben tudnak vizet inni. Reggelire tejet, százszázalékos gyümölcslevet vagy teát kapnak. Ez utóbbiban is van cukor, de amióta megszűnt az iskolatejprogram, nem tudunk túl gyakran tejet biztosítani. Az úgynevezett beszélgetős órákon azonban felhívjuk a figyelmüket az egészséges életmódra, így a vízivásra is – tette hozzá az igazgató.

Minden a vízről szól

A Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskola csatlakozott a Happy-hét programhoz. Mikitáné Újjobbágy Erzsébet intézményvezető elmondta, a vízzel kapcsolatos programjaik szerteágazóak, mert osztályszinten zajlanak. Az egyik osztály plakátokat tervezett, a másik az aulában található paravánon helyez el vízivást népszerűsítő dekorációt, a nagyobbak pedig a víz védelmével foglalkoznak. A témát egyébként sok tantárgyba be lehet integrálni. Szóba kerül többek között az egészséges életmód, a fenntartható Föld, de az élővizeink védelme is.

– A pedagógusok is folyamatosan felhívják a gyerekek figyelmét a vízivásra, és kértük, hogy ne hozzanak cukros üdítőket, ezen a héten pedig főleg ne. A házirendünkben rögzítettük, hogy az iskolában nem lehet energiaitalt fogyasztani. Szerdán pedig mindenki kékben jön, a folyók és tavak színére utalva – sorolta az intézményvezető.