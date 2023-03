Kedden a miskolci Nyitott Ajtó Baptista Szakképző intézménybe érkeztek a Hősök Tere Kezdeményezés munkatársai, hogy 9. és 10. osztályos tanulókkal találkozzanak.

Az együttérzés normája

A Hősök Tere Kezdeményezés 2013-ban néhány magánszemély összefogásából indult. Az ötletet Philip Zimbardo szociálpszichológus Heroic Imagination Project-je adta, amely 2010-ben indult el az Egyesült Államokban azzal a céllal, hogy a szociálpszichológiai ismereteken alapuló tréningeken, workshopokon oktasson, képezzen átlagos emberekből mindennapi hősöket. Ennek nyomán alapították meg Magyarországon a Hősök Tere Kezdeményezést, melynek missziója, hogy az emberek képesek legyenek és akarjanak tenni, kiállni egymásért, hogy a szolidaritás, együttérzés társadalmi norma legyen.

Terepre mentek

A Hős Iskola Program országos, melynek keretein belül ingyenes diák workshopokat és tanári tréningeket szerveznek és tartanak. Minden pedagógus, aki ebben az intézményben dolgozik, ingyenesen vehet részt az alapítvány összes tréningjén, és a gyerekek is – mondta Koch-Zuberecz Dóra tréner. Maga a Hős Iskola Program második éve működik, már tavaly is voltak két alkalommal az intézményben. Korábban a bámészkodó hatással, ezúttal az előítéletességgel foglalkoztak. Hogyan ne váljunk bámészkodóvá egy bizonyos szituációban, hogyan vegyünk észre, hogy helyzet van. Ez volt az első modul a programban – tette hozzá a tréner.

Most a három órás időtartamban először egy interaktív társasjátékot játszottak, amely a kooperációval függ össze, majd terepgyakorlaton jártak, az utcán járókelőkkel kellett különböző szituációkban kommunikálniuk, végül az élményeket kellett feldolgozniuk, átbeszélniük. Az első alkalommal, amikor itt jártak, a diákoknak merült fel erre az igényük, hogy az előítéletességgel szeretnének foglalkozni – hangsúlyozta a tréner.

Figyelnek rájuk

„A múltkori program is nagyon tetszett, mert megtudtuk hogyan viselkednek az emberek más emberekkel bizonyos helyzetekben. A szituációban azt kellett eljátszanunk, hogy rosszul vagyunk és segítségre szorulunk, de vajon hány ember jön oda segíteni nekünk, kérdezi meg mi a baj?” - mondta a 16 éves tanuló, Szukonyik Ketrin.

Az iskola már a 2021-2022-es tanévben sikerrel teljesítette a Hős Iskola Program kihívásait, és ebben a tanévben is törekszenek a cím elnyerésére – mondta Liszek Zsuzsa szervező, pedagógus. Hozzátette: először azzal a céllal vették fel a kapcsolatot a Hősők Tere Kezdeményezés csapatával, hogy valami újdonságot hozzanak be az oktatásba, olyat, amelyet a tanórákon nem tapasztalnak meg a gyerekek. A tanulók már az előző programokat is nagyon élvezték. Az őszi eseményről, terepmunkáról a mai napig beszélnek, ami így helyes, hiszen több hónapos a feldolgozási ideje – tudatta a pedagógus. Olyan emberek érkeznek hozzájuk a trénerek személyében, akik odafigyelnek rájuk, illetve a diákok személyiségfejlődéséhez is hozzá tesznek.