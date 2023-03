Egyre több standon nem látni hagymát a piacon, jelezték olvasóink, vagy ha igen, akkor drága. Mint mondták, emellett egyre több helyen hallani, hogy várhatóan igen magas lesz az ára, elérheti a 800 forintot is kilogrammonként. Mi lehet az oka?

A Búza téri piacon

Miskolci, a Búza piaci körképünk során árusokkal beszélgettünk. Megerősítették, mintegy két hete indult meg az áremelkedés, két hullámban is érkezett, először 450 forint lett egy kiló, a mostani helyzetben pedig meghaladja az 550 forintos kilónkénti árat a vöröshagyma ára, de sétánkon láttunk 650 forintért is. Az árusok elmondása szerint a termelés csökkenése miatt leállt a holland export, ezért a drágább osztrák hagyma érkezik Miskolcra is, ez okozza a jelentős drágulást. Kíváncsiak voltunk a többi hagymaféle árára is: a lilahagymát 500 forint környékén, a minőségi fokhagyma kilóját pedig 1500-2200 forintért láttuk a pultokon.

Januárban kezdődött

A szakcikkek megerősítik a piacon tapasztaltakat: a fruitveb.hu számolt be korábban arról, hogy az év első napjaiban drágult a zsákos hagyma nagykereskedelmi ára, ami további áremelkedés előszele lehet. Mint írták, a zsákos kiszerelésű vöröshagyma a lengyel nagybani piacokon október végén emelkedett jelentősen, novemberben és decemberben a nagybani ár 2,1 lengyel zloty/kilogramm (180 forint/kilogramm) környékén mozgott. December végén és az év első napjaiban viszont kisebb mértékű drágulásra figyeltek fel, ami tapasztalatok szerint előre jelzi az adott évre jellemző tendenciát.

Beigazolódott az előrejelzés

A drágulást az is indokolta, hogy a betárolt hagyma mennyisége lényegesen alacsonyabb a tavalyinál, nemcsak Lengyelországban, hanem Hollandiában és több európai országban is. Ezért az aszály, valamint a termőterület és a termésmennyiség csökkenése tehető leginkább felelőssé, miközben a kereslet ugyanakkora, hiszen a hagyma a magyar konyha egyik fontos alapanyaga. „Lengyelországban a nagykereskedelemben kínált zsákos hagyma eladási ára minőség függvényében pillanatnyilag rekordnak számít: az 1,80-2,40 lengyel zloty/kilogramm, azaz 152-204 forint/kilogramm közötti sávban mozog” – írta akkor a napi.hu. Hazánkban a vöröshagyma nagybani ára január elején bruttó 200-250 forint/kilogramm körül mozgott, az import hagymát pedig 320-350 forint/kilogramm áron kínálták.

A Pénzcentrum az RTL Klub riportjára hivatkozik egy, a napokban posztolt cikkében, eszerint tavaszra becslések szerint 50-60 százalékkal drágulhatnak meg a hagymafélék Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a vöröshagyma kilója 700-800 forint is lehet, de a különlegesebb hagymafélék a kilónkénti 1000 forintos árat is elérhetik.