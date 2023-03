Nagyon várták már az encsiek és az Encsi járásban élők, hogy megnyíljon a város új tanuszodája. Kedden ez is megtörtént, ünnepélyes keretek között nyitották meg a sportintézményt.

– Talán sokan emlékeznek rá, hogy 2020. szeptember 24-én, az alapkő letételekor ezt mondtam: megígértük, megépítjük! – idézte föl beszédében dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési képviselője. – És ma, két év elteltével azt mondhatom, hogy megépítettük és átadjuk az uszodát az encsi, valamint az encsi járás 28 településén élő gyerekeknek. Azért nagy öröm ez a mai átadó, mert mindannyiunk szívügye gyermekeink, unokáink testi és szellemi fejlődése. A kormányzat elkötelezett az abaúji és zempléni térség iskoláinak, tornacsarnokainak felújítása, építése és modernizálása iránt. Így Encsen is valamennyi oktatási intézmény jelentős beruházáson ment át. A kezdetben szokatlannak tűnő mindennapos testnevelés azóta elnyerte a helyét és megbecsülését, ugyanakkor további igényeket is szült. Hiszen az is cél, hogy a gyerekek minél több sportágat ismerjenek meg, és minél többen megtanuljanak úszni – jelezte az országgyűlési képviselő.

Újat kellett építeni

Emlékeztetett: Encs első uszodája még 1988-ban épült, nagyrészt társadalmi összefogásnak köszönhetően. Három évtized alatt azonban az épület állapota nagy mértékben leromlott, végül képtelenné vált a folyamatos és zavartalan üzemelésre. Így 2015 szeptemberében megszűnt Encsen az úszásoktatás. Az épület felújítása azonban többe került volna, mint egy új építése. Ezért még Szeles András polgármestersége idején a város bekerült a tanoszoda építési program második körébe. Három év tervezési, szervezési és lobbitevékenység után 2020. szeptember 24-én tehették le a tanuszoda alapkövét. A kormány az időközben megnövekedett anyagárak miatt az eredetileg tervezett összeget megemelve, több mint 900 millió forintot biztosított az uszoda építésére – hangsúlyozta dr. Hörcsik Richárd.

Az uszodát Pocsai János görögkatolikus esperes áldotta meg, majd az ünnepélyes átadást jelképező szalagot Kovács Norbert, a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. vezérigazgató-helyettese, Galló Zsolt, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának főosztályvezetője, dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, és dr. Bratu Tamás, Encs alpolgármestere vágta át. Az Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola diákjainak sportbemutatója után a jelenlévők megtekinthették az új tanuszodát.