Egy 28 kilométer hosszú bordal túrával emlékezett Petőfi Sándor születésének 200 éves évfordulójára a Tokaj-Hegyalja Egyetem. Ennek keretében a résztvevők kedden reggel Bodrogkeresztúrból indulva és késő délután Sárospatakra érkezve nyolc borvidéki településen álltak meg, a helyszíneken a hallgatók egy-egy Petőfi bordalt szavaltak el.

Körtvélyesi Erzsébet, az intézmény oktatási igazgatója arról számolt be, hogy összesen több mint hatvanan teljesítették a teljes, több mint tíz órás túrát. Az intézmény munkatársai és tanulói mellett a Vay Miklós Református Szakképző Iskola és Diákotthon honvéd kadét programjának résztvevői közül tizenhárman egyenruhába beöltözve csatlakoztak hozzájuk. Csakúgy, mint a sátoraljaújhelyi Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium kilenc diákja. Az intézménnyel nemrég kötött együttműködési megállapodást az egyetem. Az oktatási igazgató hozzátette: a program apropóját az adta, hogy egykor Petőfi is gyalog barangolta be Tokaj-Hegyalját, a túra segítségével pedig hallgatóik is közelebbről is megismerhették a borvidéki településeket. Minden helyszínen kedves fogadtatásban részesült a menet, voltak akik egy-egy rövid távra csatlakoztak is hozzájuk - mondta.

Este a Tokaj-Hegyalja Egyetem dísztermében a Kávészünet zenekar Petőfi tematikájú koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők.