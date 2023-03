Szerdán délután tartották a Miskolci Zsidó Múzeum és Látogatóközpont baráti körének aktuális havi összejövetelét. A program filmvetítéssel kezdődött, majd interaktív beszélgetéssé formálódott.

Szántó István vezetőségi tag fejéből pattant ki az ötlet, hogy a látogatóközpont mellé szervezzenek egy baráti kört. A közösségnek havi egy alkalommal ismeretterjesztő előadásokat tartanak a zsidó hagyományokról, illetve kötetlen beszélgetéseket ebben a témában – mondta Markovics Zsolt főrabbi. Hozzátette: az emberek általában keveset tudnak a zsidó életről, ezért rendkívül sok téma van, amelyről lehet beszélni. Számos érdekes kérdést tesznek fel, amelyeket minden alkalmat megelőzően e-mailben juttatnak el. A témákhoz időnként vendéget is hívnak.

Markovics Zsolt főrabbi Fotó: NHK

Ezúttal filmvetítéssel kezdték az eseményt. Kerényi László kisfilmjét láthatták az érdeklődők, amely a két Hollywoodot meghódító legendás filmes, Adolph Zukor és William Fox zempléni gyökereit mutatta be. Stúdióalapítók és az amerikai mozifilm gyártás meghatározó alakjai voltak. Zukor Ricsén született és élt 15 éves koráig, míg Fox (Fux Vilmos) 9 hónaposan szüleivel került az ígéret földjére, az USA-ba. Mindketten zsidók, azaz a korabeli feljegyzések szerint Mózes hitűek voltak – derült ki a filmből. A vetítés után a főrabbi megválaszolta a kérdéseket, amelyekre a közönség kíváncsi volt. Egyebek mellett azt, hogy mi a héber írásjelek jelentése, illetve a Tóra tartalmaz-e újszövetségi részt és a zsidóság miért nem Megváltóként tiszteli Jézust. Az is felmerült, hogy mik a férfiak és a nők kötelező mitzvái, beilleszthetők e a mindennapi, rohanó világunkba a hagyományos zsidó szertartások. Az is érdekelte a vendégeket, hogy vannak e miskolci származású zsidó Nobel és Oscar-díjasok. Egy Oscar birtokos biztosan volt, Pressburger Imre forgatókönyvíró – tudtuk meg.

A programsorozat már túlnőtte

Eredetileg a zsidó kabalisztika témája foglalkoztatta, és tervbe is vette, hogy megszólaltatja ennek a spirituális tudományágnak az egyik legnagyobb hazai szakértőjét. Meg is találta őt, s kiderült, miskolci gyökerekkel rendelkezik, áprilisban már találkozhatunk vele – ígérte Szántó István, az esemény szervezője. Azt is elárulta, hogy kezdetben ő adott tematikát ezeknek az alkalmaknak, de mára már túlnőtt rajta a rendezvény, és az érdeklődők maguk alakítják a témákat, felvetéseket. Az érdeklődés rendkívüli, legtöbbször telt házasak az előadások.