Hazaértek Törökországból azok a speciális mentők, akik Novák Katalin köztársasági elnökkel utaztak el szerdán. A törökországi látogatásnak két apropója is volt. A két ország közötti diplomáciai kapcsolatok százéves évfordulója és Mancs kutya szobrának avatása Kocaeliben.

A speciális mentők között természetesen ott volt Lehoczki László is, a miskolci Spider Mentőcsapat vezetője, hiszen Mancs valamikor az ő kutyája volt. Ahol most a szobra áll, az 1999-es törökországi földrengés idején egy 3 éves kislány, Hatira életét mentette meg, aki akkor már 82 órája feküdt a romok alatt. A mostani törökországi látogatáson részt vett Lehoczki László nevelt lánya és segítője, Binda Nikoletta is, valamint az Életjel mentőcsapat egyik tagja, Túri László.

Fotós: MTI Fotószerkesztőség/Bruzák Noémi

– Igazából már múlt év novemberében kiszállították Mancs szobrát Törökországba, csak a felavatása nem történt meg akkor. Aztán közbejött februárban a földrengés, úgyhogy csak most volt alkalom rá. Rendkívül megható volt a fogadtatás és a ünnepség. Törökország közepén a magyar himnuszt hallgatni több száz ember, a tartományfőnök, a polgármester és a magyar köztársasági elnök jelenlétében, leírhatatlan érzés. Jó volt magyarnak lenni! Ott voltak azok a tűzoltók is akikkel annak idején együtt mentettünk Izmitben, az 1999-es földrengés után. Mutatták a telefonjukon az akkori képeket, emlékeztek ránk, ölelgettek minket, több mint 20 év elteltével úgy mentem oda, mintha hazaérkeztem volna. Emlékeztek Mancsra is, ő különösen belopta magát a török emberek szívébe – idézte föl a megható pillanatokat Lehoczki László.

A menekülés jele

Mint mondta, meglátogatták azt az ötéves kisfiút is, akit a februári földrengés után Hope talált meg. Ahmet akkor már öt napja feküdt a romok alatt. Az életét sikerült megmenteni, de sajnos az egyik lábát amputálni kellett.

– A kisfiúnak vittünk ajándékot. Féltünk egy kicsit, milyen hatással lesz rá Hope kutya, de szerencsére az ugatása számára a megmenekülést jelentette. Arra emlékezett, hogy ugatott a kutya, és nem sokkal utána kimentették. Megsimogatta Hope-ot, dobálta neki a flakonokat, a kutya pedig visszavitte neki, ez Ahmetnek nagyon tetszett. Az Erdogan elnökkel történő találkozásunk is rendkívüli volt. Előtte féltünk egy kicsit, mert ramadán van, emellett nagyon sok török viszolyog a kutyáktól. Az elnök azonban odajött hozzánk, kezet fogott velünk, megsimogatta a kutyát és pacsit is kért tőle, amin mindenki meglepődött – jegyezte meg Lehoczki László.

Forrás: Lehoczki László Facebook oldala

Hozzátette: 12-szer volt már Törökországban, 7-szer menteni, máskor pedig konferencián, kiállításon vett részt vagy oktatást tartott. Olyan is előfordult, hogy épp ott érte a földrengés. Törökországban nagyra értékeli a magyar kutyás mentőket.

Részlet Fauszt Tímea rövidfilmjéből, a 2023-as törökországi földrengés magyar mentőalakulatainak munkájáról: